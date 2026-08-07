Otomobil üreticileri zaman zaman sıra dışı konseptlerle dikkat çekse de Mazda'nın geliştirdiği "bavul otomobil" bunların en ilginç örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tek bir bavulun içine sığabilen ve yaklaşık bir dakikada kullanıma hazır hale gelen bu araç, yıllar sonra yeniden ilgi görmeye başladı.

Çalışanların fikriydi

"Bavul otomobil" projesi, Mazda'nın 1989-1991 yılları arasında çalışanlarını yenilikçi ulaşım fikirleri geliştirmeye teşvik etmek amacıyla düzenlediği şirket içi Fantasyard yarışmasının bir ürünü olarak ortaya çıktı.

Manuel şanzıman test ve araştırma departmanında görev yapan 7 mühendisten oluşan ekip, büyük havaalanı terminallerinde insanların daha hızlı hareket edebilmesini sağlayacak pratik bir çözüm geliştirmeyi hedefledi.

Bir bavuldan 3 tekerlekli araca dönüşüyordu

Mühendisler projeye sıfırdan başlamak yerine, küçük bir çocuk motosikletinin mekanik parçalarını yaklaşık 57 x 75 santimetre ölçülerindeki büyük bir Samsonite bavulun içine yerleştirdi.

Araç; ön tekerleğin açılması, arka tekerleklerin takılması ve koltuğun monte edilmesiyle yaklaşık bir dakika içinde kullanıma hazır hale geliyor, sıradan görünen bir bavul kısa sürede üç tekerlekli motorlu bir araca dönüşüyordu.

Küçük ama tamamen çalışıyordu

İlginç görünümüne rağmen bavul otomobil yalnızca bir tasarım gösterisi değildi. Araç tamamen çalışır durumdaydı ve dönemin ilk nesil Mazda MX-5 Miata modelini andıran düşük ağırlık merkezi sayesinde dengeli bir sürüş sunuyordu.

Sadece 34 cc hacmindeki iki zamanlı benzinli motor, 1,7 beygir güç üretiyor ve aracı saatte yaklaşık 30 kilometre hıza ulaştırabiliyordu.

Seri üretime geçmedi

Mazda, bu sıra dışı konsepti hiçbir zaman seri üretime taşımayı planlamadı. Buna rağmen bavul otomobil, tanıtılmasının ardından dünya genelinde büyük ilgi gördü. Şirket, Avrupa ve ABD için de birkaç ek prototip üretti.

Yıllar içinde bu araçların büyük bölümü kayboldu. İddialara göre orijinal prototip yanlışlıkla imha edilirken, Avrupa'da bulunan örneğin de gizemli şekilde ortadan kaybolduğu belirtiliyor. Günümüze ulaşan tek örneğin ise ABD'de korunan versiyon olduğu ifade ediliyor.