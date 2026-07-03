Hafta sonları ve tatil günlerinde sadece bu lezzeti deneyimlemek için binlerce insanın ziyaret ettiği Edirne'de, tava ciğer ve köfte fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidildi.

İşletmelerin artan girdi maliyetleri ve talepleri doğrultusunda bir araya gelen Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, yeni fiyat tarifesi üzerinde uzlaşma sağladı. Alınan kararın ardından güncellenen fiyatlar şehirdeki restoranlarda uygulanmaya başladı.

SANİYELER İÇİNDE MASADA

Edirne tava ciğerini tüm dünyada popüler kılan ve şehre turist çeken en büyük özelliklerinden biri, kendine has ustalık gerektiren pişirme tekniği. İncecik doğranan ciğerler, yüksek ısılı kızgın yağda sadece 45 saniye ile 1 dakika arasında pişirilerek servis ediliyor. Hazırlanma hızıyla dikkat çeken bu geleneksel lezzet, Temmuz 2026 itibarıyla yeni fiyatıyla misafirlerini ağırlayacak.

YENİ DÜZENLEMEYLE PORSİYON FİYATI 500 TL OLDU

Yapılan son fiyat güncellemesiyle birlikte, daha önce 450 liradan satılan 150 gramlık tava ciğer ve köftenin porsiyon fiyatı 500 liraya ulaştı.

Ekonomik parametreler ve maliyet artışlarına bağlı olarak şekillenen tava ciğer fiyatlarının son yıllardaki kademeli değişimi ise şu şekilde yansıdı:

2023 Yılı: 120 TL seviyeleri

2024 Yılı: 240 - 300 TL bandı

2025 Başı: 360 TL

2026 Başı: 420 TL

Temmuz 2026 (Güncel): 500 TL