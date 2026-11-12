Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray’da kadro planlamasına dair çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon teknik heyetin rotasyonunda kendine yer bulamayan ve adeta unutulan Kaan Ayhan için yolun sonu göründü.

İçinde bulunduğumuz sezonda yalnızca 1 resmi karşılaşmada görev alabilen ve sahada sadece 1 dakika kalabilen 32 yaşındaki milli futbolcunun, yaşadığı bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Kariyerinin bu döneminde düzenli olarak forma giymek isteyen deneyimli oyuncunun, ocak ayında takımdan ayrılma fikrini ciddi şekilde masaya yatırdığı belirtildi.

AYRILIĞA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Haberler.com'da yer alan habere göre Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden tecrübeli futbolcunun bu talebine sarı-kırmızılı yönetimden de anlayışlı bir yaklaşım geldi.

Kulübe verdiği emekler ve geçmiş sezonlardaki özverili performansı nedeniyle Kaan Ayhan’a saygı duyan yönetimin, oyuncunun mutsuzluğunu göz önünde bulundurarak önünü açma kararı aldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı idarecilerin, 32 yaşındaki futbolcunun devre arasında kendisine yeni bir kulüp bulması halinde transfer görüşmelerinde her türlü kolaylığı sağlayacağı kaydedildi.

ŞAMPİYONLUKLARIN SESSİZ KAHRAMANIYDI

2022-2023 sezonunda İtalya Serie A ekibi Sassuolo’dan kadroya katılan Kaan Ayhan, Galatasaray’ın son yıllarda kazandığı şampiyonluklarda kritik bir rol üstlenmişti.

Savunmanın merkezinde, sağ bekte ve ön liberoda görev yaparak takımın adeta "joker" oyuncusu haline gelen milli futbolcu, kritik virajlarda sergilediği istikrarlı performansla taraftarların takdirini kazanmıştı. Ancak bu sezon tamamen kulübeye hapsolan başarılı oyuncunun, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı formaya veda ederek kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.