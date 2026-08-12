Türkiye'nin ana sarımsak üretim merkezleri olan Kastamonu, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sezon hasadı tamamlandı. Sahadan elde edilen veriler, rekoltede geçen yıla oranla belirgin bir artışa işaret etse de tarladaki arz bolluğu tüketiciye indirim olarak yansımadı. Tarlada üretici fiyatları gerilerken perakende noktalarında etiketlerin yükselmesi, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasının yeniden açılmasına neden oldu.

TARLADAKİ BOLLUK ÇİFTÇİNİN SATIŞ FİYATINI DÜŞÜRDÜ

Ekonomim'de yer alan habere göre bu sezon sarımsak üretiminde geçen yıla kıyasla yüzde 25 ile 40 arasında verim artışı kaydedildi. Ancak rekoltedeki bu yükseliş, tarlalarda fiyat baskısı oluşturdu. Geçtiğimiz yıl kilogramı 120-150 lira seviyesinden satılan Taşköprü sarımsağı bu sezon tarlada 100-120 liraya geriledi. Araban sarımsağında ise geçen yıl 60 lira olan kilogram fiyatı bu yıl 30-40 lira bandına kadar düşmesine rağmen alıcı bulmakta zorlanıyor. Kontrolsüz ekim nedeniyle arzın yükseldiğini belirten üreticiler, tarladaki düşüşün raf fiyatlarında karşılık bulmamasından şikayetçi.

İSTANBUL'DAKİ RAFLARDA HESAPLAMA TEK DİŞE KADAR DÜŞTÜ

Ürünlerin büyükşehir pazarları ve market raflarına girmesiyle birlikte katlanan fiyat artışı dikkat çekiyor. İstanbul'daki perakende noktalarında Taşköprü sarımsağının kilogramı 350-400 lira, Araban sarımsağının kilogramı ise 170-200 lira aralığında alıcı buluyor. Bir kilogramda ortalama 10-12 baş ve her başta yaklaşık 10 diş bulunduğu hesaba katıldığında çarpıcı bir maliyet tablosu ortaya çıkıyor. Mevcut perakende fiyatlarıyla İstanbullu bir tüketici, yemeğe eklediği tek bir diş Taşköprü sarımsağı için yaklaşık 3 lira, Araban sarımsağının tek bir dişi için ise 1,5 lira ödeme yapıyor.