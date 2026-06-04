Doğu Anadolu Bölgesi’nin geleneksel tarım merkezlerinde asırlardır sürdürülen imece usulü çeltik (pirinç) ekim sezonu başladı. Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle haziran ayına sarkan ekim mesaisi, köy halkının günün ilk ışıklarıyla tarlalarda bir araya gelmesiyle yürütülüyor.

ÖZEL SU HAVUZLARINDA YETİŞİYOR

Makineleşmenin girmediği tarlalarda tamamen insan gücüne ve atalardan kalma yöntemlere dayalı bir üretim modeli uygulanıyor. Traktörlerle sürülen arazilerde köylüler, küreklerle "tava" adı verilen özel su havuzları oluşturuyor. Suyun sürekli olarak tabanda tutulduğu bu havuzlara tohumların bırakılmasıyla başlayan sürecin ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Coğrafi yapı ve engebeli arazi şartları nedeniyle geleneksel yöntemlerle yapılan bu tarımda, dönüm başına yaklaşık 600 ila 700 kilogram arasında ham çeltik hasat ediliyor. Köy genelindeki 100 dönümlük ekim alanından ise toplamda 100 tona yakın ham ürün elde edilmesi bekleniyor.

DÖNÜM BAŞINA 1 TON ÇIKIYOR

Yaz boyunca su içinde büyüyen ve eylül ayında hasadı gerçekleştirilen bu özel ürün, kurutma işlemlerinin ardından değirmenlerde işleniyor. Dış kabuğundan ayrılan çeltik taneleri, yaklaşık yüzde 60 oranında bir randımanla net beyaz pirince dönüştürülüyor. Bölgedeki nehir yataklarında ve sulak vadilerde yetişen bu pirincin en büyük ayırt edici özelliği ise nişasta oranının düşük olması. Bu yapısal özelliği sayesinde düşük şeker endeksine sahip olan pirinç, özellikle diyabet hastaları tarafından yoğun olarak talep ediliyor.

Türkiye genelindeki üretimin büyük kısmı Marmara Bölgesi’nde modern tekniklerle (dönüm başına 1 tona varan verimle) gerçekleştirilirken, Doğu Anadolu'da üretilen bu doğal pirinç, nişastasız yapısı ve geleneksel üretim tarzıyla bölge genelinde kendine özel bir pazar yapısı oluşturuyor.