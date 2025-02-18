Keşfedilen batıklar, Japonya, Norveç, Fransa, İngiltere, Portekiz ve İtalya gibi farklı ülkelere ait gemilerden oluşuyor. Bu gemilerin, I. Dünya Savaşı sırasında Alman denizaltılarının saldırıları sonucu battığı belirlendi.

Alman U-botları, savaş sırasında müttefik askeri ve ticari gemilerini hedef alarak, Fas’ın güney kıyılarında ciddi kayıplara neden oldu. Uzun yıllardır kayıp olan bu gemilerin konumlarının belirlenmesi, bölgenin tarihine ışık tutuyor.

Assalam Derneği, keşfi duyurarak, bu önemli batık alanlarının korunması ve daha fazla araştırmaya olanak sağlanması amacıyla, gemilere ait ön koordinatları ve detaylı raporları Fas Ulusal Hidrografi, Oşinografi ve Deniz Kartografisi Koordinasyon Komitesi ile paylaştı.

Bu keşif, Fas’ın deniz mirasını belgeleme çalışmalarının bir devamı niteliğinde. Geçmişte yapılan çalışmalar arasında, Dakhla yakınlarında batan Kaiser Wilhelm Der Grosse isimli Alman imparatorluk gemisinin yerinin belirlenmesi, UNESCO’nun deniz mirasına yönelik ilk programının başlatılması ve Uluslararası Kıyı Forumu’nun düzenlenmesi bulunuyor.

Dernek, su altı arkeolojisi alanındaki bilgi birikimini artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği yapıyor. Bu ortak çalışmalar sayesinde, Fas’ın Ulusal Arkeoloji ve Miras Bilimleri Enstitüsü (INSAP) ile Dakhla’da düzenlenen uluslararası atölye çalışmaları kapsamında ülkenin ilk uzmanlık eğitimleri gerçekleştirildi.

Dernek ayrıca, Afrika’daki kurumların Dakhla’yı bölgesel bir deniz mirası koruma merkezi haline getirmek amacıyla 15 Ekim 2024’te imzaladığı anlaşmanın yetkililer tarafından desteklenmesini talep etti.

Öte yandan, Ocak ayında Fas Ulusal Su Altı Mirası Araştırma ve Çalışma Merkezi, El Cezire (El Jadida) yakınlarında iki tarihi batık keşfettiğini duyurdu. Biri şehrin sahili yakınlarında, diğeri ise liman girişinde bulunan bu metal gemilerin, 19. yüzyılın sonlarına ait olduğu düşünülüyor. O dönemde El Cezire limanı, Fas’ın ticaretinde kilit bir merkez konumundaydı.