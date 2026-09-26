Sürücüleri ve tüm lojistik maliyetlerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında 1 Ekim kritik eşik olarak öne çıkıyor.

Küresel petrol fiyatları ile döviz kurundaki dalgalanmaların pompaya yansımasını sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sisteminin benzindeki süresi doluyor.

Temmuz ayında alınan karar gereği desteyin ay başı itibarıyla sıfırlanması beklenirken, mevcut vergi oranlarının yasal sınıra çekilmesi benzin fiyatlarında tarihi bir artışa neden olacak.

BENZİNDE VERGİ YÜKÜ 14,83 TL'YE YÜKSELİYOR

Mevcut durumda devletin ÖTV alacağından feragat etmesiyle benzinin litresinden 4,43 TL ÖTV alınıyor. Eşel mobil uygulamasının bitmesiyle birlikte bu tutar yasal sınır olan 14,83 TL seviyesine çıkacak.

Aradaki 10,40 TL'lik ÖTV farkına yüzde 20'lik KDV payının (2,08 TL) da eklenmesiyle birlikte, 1 Ekim sabahı benzin fiyatlarına yansıyacak toplam zam miktarı litre başına net 12,48 TL'yi bulacak.

MOTORİNDEKİ KADEMLİ MODEL BENZİN İÇİN DE UYGULANACAK MI?

Sektörde gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelebilecek olası bir kademeli geçiş kararına çevrildi.

Benzer bir durum ağustos ayında motorin için kurgulanmış; fiyat şokunu engellemek adına ÖTV artışı eylülde 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL ve aralıkta 12 TL olacak şekilde takvime bağlanmıştı.

Benzin ve LPG tarafında henüz açıklanmış kademeli bir artış takvimi bulunmuyor. Ekonomi uzmanları ve sektör temsilcileri, Bakanlığın 1 Ekim tarihine kadar yeni bir karar alarak 12,48 TL'lik artışı aylara bölebileceğini veya tutarın tek seferde pompaya yansımasına izin verebileceğini belirtiyor.