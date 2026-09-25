Ekim 2026, geçmişe açılan gizli bir kapıyı aralıyor. Nadir görülen Venüs retrosu, Merkür'ün geri hareketinin başlaması ve Plüton'un aylar süren retro hareketinin ardından yeniden ileri harekete geçmesiyle birlikte, geçmişten kalan duygular, söylenmemiş sözler ve bastırılmış özlemler yeniden gündeme gelebilir.

Özellikle 5 burç için bu dönem, ilk etapta acı verici bazı gerçeklerle yüzleşmek anlamına gelebilir, ancak ortaya çıkan farkındalıklar, kişinin gerçekte neye ihtiyaç duyduğunu anlaması için önemli bir fırsat da yaratabilir.

1. Akrep

Akrep burçları için Ekim ayı, karanlık bir aynaya bakmak gibi hissedilebilir. Venüs ve Merkür'ün burcunuzdaki geri hareketi, uzun süredir içinizde tuttuğunuz konuları yeniden gündeme taşıyabilir.

Eski duygular, dile getirilmeyen arzular ya da geçmişten gelen bir ilişki bir anda yeniden karşınıza çıkabilir. Bu süreçte fark edebileceğiniz en zor gerçeklerden biri, sürekli kontrol etmeye çalıştığınız bir şeyi iyileştirmenin mümkün olmadığı olabilir.

Bu nedenle Ekim ayında, kendinizi kaybetmeden bazı şeyleri geride bırakmayı öğrenmek önem kazanabilir.

2. Yengeç

Yengeç burçları için Ekim ayı, uzun süredir kapalı olduğunu düşündüğünüz duygusal kapıları yeniden aralayabilir. Akrep burcundaki Venüs retrosu, geçmişten kalan bir anıyı, eski bir aşkı ya da dile getirilmemiş bir hayal kırıklığını yeniden gündeme taşıyabilir.

Belki de birini ya da geçmişte yaşanan bir olayı, fark ettiğinizden çok daha uzun süredir içinizde taşıdığınızı görebilirsiniz. Bu farkındalık başlangıçta acı verse de sizi yeniden kendinize döndürebilir.

Bu dönemin en önemli dersi, birini önemsemenin kendinizi ikinci plana atmanız anlamına gelmediğini fark etmek olabilir.

3. Terazi

Terazi burçları için Venüs retrosu, geçmişten gelen bir yankı gibi çalışabilir. Uzun zaman önce yapılmış konuşmalar, yarım kalmış meseleler veya unutulduğu düşünülen duygular yeniden gündeme gelebilir.

Huzur, güzellik ve denge arayan Teraziler, Ekim ayında uyum sağlamak uğruna kendilerinden ne kadar ödün verdiklerini fark edebilir.

10 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek yeni ay da ilişkilerdeki dengeleri daha görünür hale getirebilir. Bazı bağlantıların gerçekten karşılıklı olup olmadığını sorgulamanız gerekebilir.

Acı veren gerçek şu olabilir: Kendinizi sürekli küçültmek zorunda kaldığınız bir ilişkide aradığınız şey gerçek bir denge olmayabilir. Bu nedenle Ekim ayı, kendi ihtiyaçlarınızı geri plana atmayı bırakmanız gereken bir dönemin başlangıcı olabilir.

4. Başak

Başak burçları için Ekim ayı, uzun zamandır satır aralarında gizli kalan bir gerçeğin görünür hale gelmesine neden olabilir. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün geri hareketiyle birlikte eski konuşmalar, mesajlar ve alınmış kararlar farklı bir anlam kazanabilir.

Her şeyi analiz ederek kontrol altında tutmaya çalışırken, aslında zaten açıkça ortada olan bazı gerçekleri görmezden geldiğinizi fark edebilirsiniz. Bu farkındalık, alıştığınız kontrol duygusunu sarsabileceği için rahatsız edici olabilir.

Ancak Ekim ayı size her sorunun yalnızca mantıkla çözülemeyeceğini hatırlatabilir. Bazı cevaplar, ancak hislerinize kulak verdiğinizde ortaya çıkabilir.

5. Kova

Plüton'un 16 Ekim'de Kova burcunda yeniden ileri harekete geçmesi, uzun süredir devam eden içsel dönüşümünüzü daha görünür hale getirebilir.

Bazı insanların, planların veya üstlendiğiniz rollerin artık değişen benliğinizle örtüşmediğini fark edebilirsiniz. Bu durum, özellikle hayatınızın belirli alanlarını geride bırakmaya hazır olmadığınız bir dönemde zorlayıcı olabilir.

Bazı şeyleri bırakmak, her zaman kaybetmek anlamına gelmez. Ekim ayı, kendinizi sürekli açıklamak veya başkalarının onayını almak zorunda olmadığınızı fark etmenize yardımcı olabilir. Bazen özgürlük, artık kim olduğunuzu herkese anlatma ihtiyacı hissetmediğiniz noktada başlar.