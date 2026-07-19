

İtalya'nın uzun yıllardır yabancı yatırımcıların ilgisini çeken "1 euroya ev" programı, ilk bakışta cazip görünse de gerçekte çok daha yüksek maliyetleri beraberinde getiriyor. İngiliz basınından Express gazetesinin aktardığına göre, sembolik bedelle satın alınan evler, kapsamlı tadilatlar, resmi işlemler ve çeşitli yasal yükümlülükler nedeniyle alıcılara ciddi bir finansal yük çıkarabiliyor.

AMAÇ TERK EDİLMİŞ KASABALARI YENİDEN CANLANDIRMAK

Söz konusu proje, özellikle genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesi nedeniyle boşalan küçük kasaba ve köyleri yeniden hayata döndürmek amacıyla hayata geçirildi. Kullanılmayan ve yıllardır boş duran tarihi yapılar sembolik bir ücret karşılığında yeni sahiplerine devrediliyor. Böylece hem tarihi yapıların korunması hem de nüfusu azalan bölgelerin yeniden canlandırılması hedefleniyor. Bu evlerin düşük fiyatla satışa sunulmasının en önemli nedeni, çoğunun uzun süredir bakımsız kalmış ve ciddi onarım gerektiriyor olması. Yeni sahiplerin, evleri yaşanabilir hale getirmek için yüksek miktarda yatırım yapmaları bekleniyor.

İHALE USULÜYLE SATILIYOR

YouTube içerik üreticisi Ben Morris, sistemi yerinde incelemek için Sicilya'ya giderek programın işleyişini araştırdı. İlk durağı olan Sambuca di Sicilia'da görüştüğü bir emlak danışmanı, birçok kişinin düşündüğünün aksine satışların çoğunlukla ihale yöntemiyle gerçekleştirildiğini anlattı. Başlangıç fiyatı 1 euro olarak belirlenmesine rağmen, alıcılar daha yüksek teklifler sunabiliyor ve mülk genellikle en yüksek teklifi veren kişiye satılıyor. Bu nedenle bazı evlerin satış fiyatı birkaç bin euroya kadar yükselebiliyor.

BAZI EVLER OTURULAMAYACAK DURUMDA

Morris'in ikinci durağı Mussomeli kasabası oldu. Burada yaşayan Natalie isimli bir yerel sakin, bazı evlerin gerçekten 1 euro karşılığında satın alınabildiğini söyledi. Ancak blog yazarı incelediği evlerden birinin son derece kötü durumda olduğunu aktardı. Hatta evin içinde gezerken zeminin çökme riskine karşı yalnızca duvarlara tutunarak ilerlemesi tavsiye edildi. Morris, bu deneyimin ardından düşük fiyatın nedenini daha iyi anladığını belirterek, bu evlerin yaşanabilir hale gelmesi için kapsamlı tadilat gerektiğini ifade etti.

MASRAFLAR SADECE TADİLATLA SINIRLI DEĞİL

Program kapsamında alıcıları bekleyen tek gider inşaat masrafları da değil. Natalie'nin verdiği bilgiye göre, noter ücretleri, resmi evrak işlemleri ve diğer hukuki masraflar da yeni ev sahiplerinin bütçesinde önemli bir yer tutuyor.