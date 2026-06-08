Son dönemde küresel çapta yükselen konut fiyatları ve alternatif tatil arayışları, girişimcileri sıra dışı projelere yönlendiriyor. Almanya’nın sakin ve huzurlu Rips köyünde yaşanan son gelişme ise adeta bir turizm başarısı olarak parmak ısırtıyor. Marita Hannemann-Muss ve Andrea Muss çifti, sembolik olarak sadece 1 euroya satın aldıkları tarihi bir tuğla binayı, tam 4 yıllık titiz bir tadilat sürecinin ardından büyüleyici bir tatil evine dönüştürdü.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK TATİL EVİ SEÇİLDİ

Dışarıdan bakıldığında minyatür bir yapıyı andıran bu mülk, şimdiden dünyanın en küçük tatil evi unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday gösteriliyor. Ancak asıl dikkat çeken nokta, bu küçücük evin bir gecelik konaklama bedelinin 100 euroyu (yaklaşık 3.700 TL) aşması.

Daha önce de tatil konaklama sektöründe deneyimi olan çift, evin her bir santimetresini maksimum işlevsellikle tasarladı. İki katlı olan ve toplamda yalnızca 11 metrekarelik bir yaşam alanı sunan bu minik evde, lüks bir otel konforunu aratmayacak detaylar yer alıyor.rlu, modern ve yerden ısıtma sistemine sahip olan şık bir duşlu banyo. Dışarıdan merdivenlerle ulaşılan üst kat ise tam anlamıyla akıllıca tasarlanmış bir yaşam alanı. Burada mini buzdolabı, mikrodalga fırın, ocak ve lavabodan oluşan tam donanımlı küçük bir mutfak bulunuyor. Ayrıca iki kişilik sevimli bir yemek masası ile istendiğinde konforlu bir yatağa dönüşebilen şık bir kanepeye yer verilmiş.

Ev sahiplerinin projeyi tasarlarken en çok önem verdiği ve evin cazibe merkezini oluşturan detay ise cam çatısı. Konuklar, üst kattaki kanepelerini yatağa dönüştürdüklerinde, tavanı kaplayan devasa cam panel sayesinde doğrudan yıldızlı gökyüzünü izleyerek uykuya dalabiliyorlar. Bu benzersiz romantik ve sakin deneyim, doğayla baş başa kalmak isteyen gezginler için evi vazgeçilmez kılıyor.

1 EURO'YA ALDILAR ŞİMDİ SERVET EDİYOR

Her ne kadar mülkün kendisi sembolik olarak 1 euro gibi komik bir rakama satın alınmış olsa da, harabe halindeki tarihi tuğla binayı bu hale getirmek hiç de kolay olmamış. Çift, 4 yıl süren inşaat çalışmaları, iç mimari tasarımı ve çevre düzenlemesi için toplamda 186.000 euro (yaklaşık 7 milyon TL) harcadı.

Büyük bir risk alarak tarihi mirası koruyan ve onu modern mimariyle harmanlayan çiftin bu yatırımı, açılır açılmaz yoğun bir rezervasyon talebiyle karşılaşarak meyvelerini vermeye başladı. "Az çoktur" felsefesini turizme uyarlayan bu 11 metrekarelik devrim, hem sıra dışı deneyim arayan tatilcilerin hem de girişimcilerin uzun süre odağında kalacak gibi görünüyor.