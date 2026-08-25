Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı olan 1 Eylül'den itibaren liselerde cep telefonu kullanımının tamamen yasaklandığını duyurdu. Fransız Ulusal Meclisi, Senato ve Anayasa Konseyi tarafından onaylanarak kesinleşen karar, öğrencileri ekranların olumsuz etkilerinden ve siber zorbalıktan korumayı hedefliyor.

LİSELERDEKİ YASAK KARARI NASIL ALINDI?

Fransa'da 2018 yılından bu yana ilkokul ve ortaokullarda uygulanan cep telefonu yasağı, alınan son kararla yaş grubu daha büyük olan lise öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Cumhurbaşkanı Macron, açıklamasında çocukların dijital ekranların zararlarından korunmasının acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Tüm yasal süreçleri tamamlanan düzenleme, yeni öğretim yılının ilk günüyle birlikte resmen yürürlüğe girecek.

YASAĞIN TEMEL GEREKÇELERİ NELER?

Fransız hükümeti kararın gerekçesi olarak, öğrencilerin sınıf içindeki dikkat dağınıklığını önlemeyi ve okul ortamındaki siber zorbalık vakalarını azaltmayı gösteriyor. Uygulama kapsamında lise öğrencilerinin ders saatlerinde ve okul sınırları içerisinde cep telefonu bulundurması veya kullanması kısıtlanacak.

TÜRKİYE'DE BENZER BİR DÜZENLEME UYGULANIYOR MU?

Türkiye'deki liselerde henüz ülke çapında genel bir merkezi telefon yasağı bulunmuyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili genel bir mevzuat değişikliği yapıp yapmayacağı netlik kazanmazken, mevcut sistemde okul yönetimleri kendi iç tüzükleri doğrultusunda ders saatlerinde telefon kullanımını kısıtlayabiliyor.