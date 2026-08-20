Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yürütülen reform programı kapsamında kurulan ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, 1 Eylül itibarıyla hizmet vermeye başlıyor.

Yeni uygulamayla birlikte araç sahipleri, trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar bildirimlerini tek bir ortak giriş noktası üzerinden yapabilecek. Tüm sigorta şirketleriyle entegre çalışacak olan sistem, süreçlerin standartlaştırılmasını ve işlemlerin hızlandırılmasını amaçlıyor.

ALO 193 yalnızca bir ihbar hattı olarak işlev görmeyecek. Araç sahipleri, kaza sonrasında mağduriyet yaşatan veya rahatsızlık veren yasa dışı yapılar ve yetkisiz hasar aracıları hakkındaki şikâyetlerini de bu hat üzerinden iletebilecek. Merkez, yetkisiz danışmanlık veya aracılık faaliyetlerinin önüne geçilmesinde kritik rol üstlenecek.

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SÜREÇLERİ DEVAM EDECEK

Yeni sistemin devreye girmesi, sigorta şirketlerinin mevcut altyapılarını ortadan kaldırmayacak.

İhbarın ALO 193 üzerinden alınmasının ardından hasar tespiti, eksper atanması, tazminat hesabı ve müşteri iletişimi gibi teknik değerlendirmeler yine ilgili sigorta şirketlerinin kendi uzman kadroları tarafından yürütülecek.