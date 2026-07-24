Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortalarındaki değer kaybı uyuşmazlıklarını azaltmak ve bu alandaki istismarları engellemek amacıyla hazırladığı beş maddelik eylem planının son aşamasını hayata geçiriyor.

Daha önce yürürlüğe giren;

Hesaplama yöntemlerinin standart hale getirilmesi,

Akıllı eksper atama sisteminin kurulması,

İlave başvuru şartlarının kaldırılması,

Yasa dışı aracı yapıların engellenmesi

gibi adımların ardından, sürecin beşinci ve son maddesi olan ortak ihbar merkezi uygulamasına geçildi.

"ALO 193" HATTI NASIL ÇALIŞACAK?

Tüm sigorta şirketlerinin entegre edildiği Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 1 Eylül 2026 tarihinde faaliyete başlayacak.

Sistem ilk aşamada şu hizmetleri sunacak:

Trafik ve Kasko İhbarları: Araç sahipleri, kaza veya hasar durumlarında doğrudan tek bir hat üzerinden başvuru yapabilecek.

Şikayet Bildirimi: Vatandaşlar, hasar sonrasında kendilerini mağdur eden veya yasa dışı faaliyet gösteren aracı yapıları da bu hat üzerinden SEDDK’ye bildirebilecek.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte, sigorta süreçlerindeki bürokrasinin azalması ve ihbarların daha hızlı işleme alınması öngörülüyor.