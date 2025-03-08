Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Hemofili A hastalığına yönelik ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.
Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Özellikle Hemofili A hastası evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum.