Güncel kırmızı et ve kıyma fiyatları göz önüne alındığında; 10 adet koca palamudun bulunduğu bir kasanın yarım kilo kıyma fiyatına satılması, balığı bu sezon sofraların en ekonomik ve güçlü hayvansal protein seçeneği haline getirdi.

ŞEHİR ŞEHİR BALIK HALİNDE SON DURUM

Av miktarının katlanarak artması, palamudun gramajını büyütürken fiyatlarını sert biçimde geriletti. İşte Karadeniz'den Ege'ye uzanan tezgâhlardaki güncel durum:

İstanbul (Şile): 600-800 gramlık iri palamutların tanesi 50 TL’ye kadar geriledi. İçinde 10 adet (yaklaşık 6-8 kg) balık bulunan bir kasa palamut ise 500 TL’den alıcı buluyor. Kilogram maliyeti ortalama 62,5 - 83 TL aralığına denk geliyor.

Bartın: Sezon başında 200 TL bandında seyreden balıklar, artan av miktarıyla birlikte 60 TL’ye kadar düştü.

Ordu ve Giresun: Bölgedeki balıkçılarda boyuna ve gramajına göre palamutlar 50, 75, 100 ve 125 TL gibi fiyatlarla satılıyor.

Trabzon: Sezon başında 300-500 gram civarında olan balıklar, kısa sürede 1 kiloluk dev boyutlara ulaştı. İri palamutlar 100-150 TL arasında satılıyor.

İzmir: Hal çıkış fiyatı 60 TL seviyesine kadar inerken, tezgâhlarda 100-150 TL arasında alıcı buluyor.

PALAMUT'UN SAĞLIĞA FAYDALARI

Mevsimin en yağlı ve lezzetli dönemine giren palamut, adeta doğal bir eczane deposudur:

Kalp ve Damar Sağlığının Koruyucusu: Yüksek orandaki Omega-3 yağ asitleriyle damar sertliğini önler, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Göz ve Cilt Yapısını Yeniler: Zengin A ve D vitaminleri sayesinde göz merceğini korur ve cildin esnekliğini artırır.

Zihinsel Performans ve B12 Deposu: Yüksek B12 içeriğiyle sinir sistemini destekler, odaklanmayı güçlendirir ve yorgunluğu giderir.

Kas ve Kemik Gelişimi: Kaliteli hayvansal protein yapısı, çocuklarda kemik gelişimine; yetişkinlerde kas kütlesinin korunmasına destek olur.

Saç Köklerini Besler: İhtiva ettiği güçlü mineraller sayesinde saç dökülmesini azaltır, saçlara canlılık kazandırır.

PALAMUT BUZLUKTA NASIL SAKLANIR?

Fiyatlar bu kadar uygunken kışlık stok yapmak isteyenlerin mutlaka dikkat etmesi gereken kritik aşamalar:

Temizleme ve Takoz Kesim: Balığı satın aldıktan hemen sonra pullarını ve iç organlarını temizleyin, baş ile kuyruğu ayırıp takoz (halka) şeklinde dilimleyin.

Kan Tahliyesi (Lezzetin Sırrı): Palamudun bozulmaması ve acılaşmaması için dilimleri buzlu, soğuk suda yaklaşık 20-30 dakika bekletip içindeki kanın tamamen çıkmasını sağlayın.

Tam Kurulama: Suda bekleyen balık parçalarını kâğıt havlu yardımıyla tamamen kurutun. Nemli kalan balık buzlukta buz yanığı olur ve lezzetini kaybeder.

Porsiyonlama ve Hava Alma: Yemeklik porsiyonlara ayırdığınız balıkları streç filme sıkıca sarın ya da buzdolabı poşetine koyup havasını tamamen vakumlayın.

Saklama Süresi: -18°C derin dondurucuda palamut balığını 3 ila 6 ay boyunca tazeliğini kaybetmeden güvenle muhafaza edebilirsiniz.