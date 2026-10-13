15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin takvimi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe gireceğini, 31 Mart 2027'ye kadar ise uyum sürecinin devam edeceğini açıkladı. Yeni sistemle yaş doğrulaması yapılacak, 15-18 yaş grubuna yönelik bazı özelliklere kısıtlama getirilecek.

SOSYAL MEDYADA YAŞ DOĞRULAMASI ZORUNLU OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Saray'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göktaş, sosyal medya düzenlemesinin uygulanmasına ilişkin takvimi ve yaş doğrulama sisteminin ayrıntılarını paylaştı. Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarında hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaşlarını e-Devlet üzerinden doğrulayacak. Kullanıcılar, sistem aracılığıyla yaş bilgilerini doğrulayan dijital bir kod alacak ve bu kodla hesap oluşturabilecek.

Yeni sistem yalnızca hesap açılışında uygulanmayacak. Sosyal medya platformları, hizmet süresince kullanıcıların yaşlarını kendi teknolojik yöntemleriyle kontrol etmeyi sürdürecek. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda hesap geçici olarak askıya alınacak ve kullanıcı yeniden e-Devlet üzerinden doğrulamaya yönlendirilecek.

15-18 YAŞ GRUBUNA BAZI KISITLAMALAR GETİRİLECEK

Düzenlemeyle 15-18 yaş arasındaki kullanıcıların sosyal medya deneyiminde de bazı değişiklikler yapılacak. Çocuklarda ekran bağımlılığını artırdığı belirtilen özelliklerin sınırlandırılması planlanırken ekran kaydırma ve sürekli başa kaydırma gibi uygulamalar kısıtlanacak. Bu yaş grubundaki kullanıcılar ekran kaydı alamayacak ve canlı yayın açamayacak. Ayrıca çocuklara yalnızca takip ettikleri hesapların mesaj gönderebilmesi ve mesajlardaki görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler de uygulanacak.

Göktaş, söz konusu kısıtlamalara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan, 'ekran kaydırma', 'sürekli başa kaydırma' olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani 'ekran kaydı' yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca, "çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi" ve "görüldü bilgisinin kapatılması" gibi düzenlemeler getirildi."

YAŞ DOĞRULAMASI KULLANIM SIRASINDA DA YAPILACAK

Yeni düzenlemede yaş kontrolü yalnızca hesap oluşturma aşamasıyla sınırlı tutulmayacak. Platformların, kullanıcıların yaşlarına ilişkin şüphe oluşması halinde yeniden doğrulama istemesi mümkün olacak.

Göktaş, çift taraflı kontrol mekanizmasına ilişkin, "Diyelim ki çocuk babasının-annesinin hesabıyla giriyor. Sosyal medya platformları da zaman zaman tekrar yönlendirme yapabilecek. Yani bir yandan onlar bir yandan biz kontrol edeceğiz. Burada amacımız kontrolü maksimum seviyede sağlamak. Sadece sosyal medya platformlarına emanet etmiyoruz, kendimiz kontrol ediyoruz. Veri tamamen e-devlet üzerinden oluşacak" dedi.

UYUM SÜRECİ 31 MART 2027'YE KADAR DEVAM EDECEK

Bakan Göktaş, düzenlemenin 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve sosyal medya platformlarına yeni sisteme uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınacağını belirtti.

Göktaş, ekran bağımlılığını artıran tasarım özelliklerinin sınırlandırılması ve çocukların reklamlara maruz kalmasının azaltılmasının da düzenleme kapsamında olduğunu ifade etti.

Bakan Göktaş, uyum sürecine ilişkin şu açıklamada bulundu: "1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek ama tabii bir uyum süreci geçiriyoruz. 31 Mart 2027'ye kadar da bir geçici hükümle uyum süreci veriyoruz. Biz bu sosyal medya platformlarıyla sıkı sıkı bilgilendirme yaptık. Burada çocukları korumak ve özellikle bağımlılık oluşturan yapılardan uzaklaştırmak. Tasarım aşamasında biz 'çocuk dostu bir ekosistem' bir yapı oluşturmak istiyoruz. Çünkü en başında mesela bu ekran kaydırma yoktu. Onlar sonradan geliştirildi. Başa sarma yoktu. Algoritmalar mesela… Çocukların sürekli bir reklama maruz kalmaması da düzenlememizin bir parçası."