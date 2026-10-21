Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında 1 Kasım 2026 itibarıyla 15 yaş altı çocuklara sosyal medya hizmeti sunulması kısıtlanıyor.

Sosyal ağlarda yaş doğrulaması zorunlu hâle gelirken, siber korsanlar bu değişim sürecini kullanıcıları yanıltmak için kullanmaya başladı. "Tüm hesaplar kapanacak" şeklinde sahte mesajlar atan dolandırıcılar, kullanıcılar üzerinde panik oluşturarak kişisel bilgileri ele geçirmeyi hedefliyor.

MEVCUT HESAPLAR İÇİN SON GÜN 31 MART 2027

Düzenlemenin 1 Kasım’da yürürlüğe girmesi, halihazırda açık olan hesapların aynı gün aniden kapanacağı anlamına gelmiyor. Doğrulanmamış mevcut hesaplara yaş doğrulama işlemlerini tamamlamaları için 31 Mart 2027 tarihine kadar süre tanınıyor.

Dolandırıcıların, gençlere "yasağı aşan uygulama", ebeveynlere ise "zorunlu kontrol programı" adı altında zararlı yazılımlar sunduğu belirtiliyor. Gelen mesajlarda resmi kurum logosunun yer alması, düzgün Türkçe kullanılması veya mesajın tanıdık bir isimden gelmesi güvenilirlik kanıtı sayılmıyor.

YAŞ DOĞRULAMASI e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Sosyal medya platformları veya resmi kurumlar SMS, WhatsApp ya da e-posta yoluyla e-Devlet şifresi, giriş kodu, kredi kartı bilgisi veya kimlik fotoğrafı talep etmiyor. Yeni sistemde yaş doğrulaması, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak teknik bir "yaş doğrulama belirteci" ile gerçekleştirilecek.

Bu doğrulama yöntemi, kişisel verileri platformlara aktarmadan sadece kullanıcının 15 ve 18 yaş sınırlarını geçip geçmediğini sosyal medya şirketine bildiriyor. Doğrulama işlemlerinin sadece sosyal medya uygulamalarının kendi bildirim alanları ve e-Devlet'in resmi kanalları üzerinden yapılması gerekiyor.

SAHTE BAĞLANTILARIN VE İZİNLERİN YARATTIĞI RİSKLER

Sahte bir bağlantıya girilmesi, şifrelerin veya SMS onay kodlarının paylaşılması durumunda sosyal medya ve e-posta hesapları ele geçirilebiliyor. Cihaza yüklenen zararlı uygulamalara bildirim okuma veya ekran paylaşımı gibi yetkilerin verilmesi halinde, dolandırıcılar cihaz üzerinde kontrol sağlayarak bankacılık hesaplarına ve özel verilere erişebiliyor.

ŞÜPHELİ BİR DURUMDA İLK 5 DAKİKADA YAPILMASI GEREKENLER

Şüpheli bir işlemle karşılaşılması veya sahte bir bağlantıya tıklanması halinde izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

İletişimi Kesin: Sayfayı kapatın, gelen onay kodlarını onaylamayın.

İnterneti Kapatın: Cihaza bir dosya veya uygulama indirildiyse, uzaktan erişimi engellemek için mobil veri ve Wi-Fi bağlantısını hemen kesin.

Bankayı Bilgilendirin: Kart veya finansal bilgi paylaşılmışsa, bankanın resmi iletişim numarasını arayarak kartları ve hesapları dondurun.

Şifreleri Değiştirin: Güvenli başka bir cihaz kullanarak açığa çıkan şifreleri ve e-posta erişimlerini güncelleyin.

Delilleri Saklayın: Mesajları, gönderen bilgilerini ve ekran görüntülerini silmeden saklayın.

Resmi Mercilere Başvurun: Siber ihbarlar Siber Güvenlik Başkanlığı'nın siberguvenlik.gov.tr adresi üzerinden iletilebilir. Maddi kayıp veya hesap ele geçirilmesi durumunda emniyet birimlerine ya da Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmalıdır.