Halkı yoksullaştıran yüksek enflasyon paramızı pula, madeni bozuklukları adeta metal yığınına dönüştürdü. Tasarruf olsun diye biriktirilen 1.047 adet metal para bir kavanozu doldurup taşırdı. Ancak kavanozdan çıkan paranın toplam değeri bin lirayı bile bulmadı. Daha da kötüsü paralar kavanozda birikirken yüksek enflasyon yüzünden değeri sürekli aşağı düştü. Biriken paranın 4’te 1’ini enflasyon aldı götürdü.

Memur emeklisi Nihat Dirican marketten, çarşıdan, pazardan her dönüşte elinde kalan bozuk paraları bir kavanozda biriktirmeye başladı. Kavanozdan yaptığı kumbaraya ilk bozuk parasını geçen yıl ağustosta atan Nihat Dirican, bu yılın mayıs ayı başına kadar geçen 8 ayda tam 1.047 adet metal bozukluk biriktirdi. Dirican, kavanoz dolup taşınca oturup paralarını tek tek saydı. Kavanozdan 202 adet 50 kuruşluk, 832 adet 1 TL’lik ve 13 adet de 5 TL’lik madeni para çıktı.

BİN LİRAYI BİLE BULMADI

Ancak biriken paranın toplam değeri 998 lirada kaldı, bin lirayı bile bulmadı. Bir kavanoz dolusu metal paranın ağırlığı ise 8 kilo 303 gram geldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Ağustos 2024-Nisan 2025 tarihleri arasında fiyatlar ortalama yüzde 24.04 arttı, paramızın değeri bu oranda düştü. Gerçek değer kaybı ise çok daha yüksek oldu. Nihat Dirican’ın ağustosta kavanoza attığı 50 kuruşun reel değeri bugün 40 kuruşa, 1 liranın reel değeri 80 kuruşa ve 5 liralık metal paranın alım gücü de 4 liraya düştü. Dolayısıyla kavanoza atılan her bir paranın 4’te 1’ini enflasyon aldı götürdü.

Ağırlığına sevindi değerine üzüldü

Nihat Dirican, bozuk paraları tasarruf amaçlı biriktirmeye başladığını belirtirken, “Kavanozun her gün biraz daha dolduğunu görmekten mutlu oluyordum. Kavanoz ağırlaşınca tek tek saydım, içinden sadece 998 TL çıktı. 2-3 bin lirayı geçer diye düşünüyordum, şaşırdım. 1.047 tane demir parayı saymak bile insanın büyük zamanını alıyor” dedi. Dirican, TL yerine dolar biriktirseydi kavanozda 26 adet 1 dolar olacaktı. Euro biriktirseydi 23 adet 1 Euro olacaktı. Toplam değeri de 8 ayda daha da artacaktı.