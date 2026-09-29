Olay, dün akşam saatlerinde Tarsus ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu içeride bulunan Mehmet Atlı ile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Atlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan M.Y. (49), R.D. (25), N.Y. (53) ve O.T. (24) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırının şüphelisinin Ramazan Yıldırım (70) olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Yıldırım, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ramazan Yıldırım, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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