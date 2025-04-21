Trendyol 1. Lig'in 35. haftası bugün oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış müsabakasında Alagöz Holding Iğdır FK, Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.
Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün Geosis Boluspor'a 1-0 yenildiği haftada lider Kocaelispor, maçını henüz oynamadan önce Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı.
Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor, Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup olurken, Gençlerbirliği de Teksüt Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.
SONUÇLAR
Trendyol 1. Lig'de 35. hafta maçlarında alınan sonuçlar şunlar:
Manisa FK-MKE Ankaragücü: 2-1
Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-2
Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-2
Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK: 1-0
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor: 0-4
Esenler Erokspor-Kocaelispor: 3-1
Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: 4-0