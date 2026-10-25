1. Lig'in 12. haftasında Orfa Yapı Pendikspor, Metro Holding Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Abdullah Özcan

Orfa Yapı Pendikspor: Emir Dadük, Kerem Kalafat, Taha Emre İnce, Soldo, Abifade (Dk. 80 Furkan Doğan), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir (Dk. 75 Yekta Sönmez), Hakan Yeşil, Emrah Başsan (Dk. 75 Efehan Pekdemir), Clarke-Harris (Dk. 59 Ahmet Özkaya), Thuram (Dk. 80 Muhammed Kiprit)

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Demirci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Radu (Dk. 65 Camara), Sinan Kurt, Benhur Keser (Dk. 83 Murat Cem Akpınar), Hasani (Dk. 72 Oğulcan Çağlayan), Görkem Sağlam, Seferi, Moreno

Kaynak olarak ekle

Goller: Dk. 28 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 90+6 Muhammed Kiprit (Penaltıdan) (Orfa Yapı Pendikspor), Dk. 58 Benhur Keser (Penaltıdan), Dk. 90+1 Moreno (Metro Holding Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 55 Taha Emir İnce (Orfa Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Moreno (Metro Holding Kayserispor), Dk. 56 Mesut Özdemir, Dk. 76 Thuram, Dk. 90+2 Bekir Karadeniz, Dk. 90+4 Kerem Kalafat (Orfa Yapı Pendikspor)