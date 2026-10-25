1. Lig'in 12. haftasında Orfa Yapı Pendikspor, Metro Holding Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.
Stat: Pendik
Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Abdullah Özcan
Orfa Yapı Pendikspor: Emir Dadük, Kerem Kalafat, Taha Emre İnce, Soldo, Abifade (Dk. 80 Furkan Doğan), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir (Dk. 75 Yekta Sönmez), Hakan Yeşil, Emrah Başsan (Dk. 75 Efehan Pekdemir), Clarke-Harris (Dk. 59 Ahmet Özkaya), Thuram (Dk. 80 Muhammed Kiprit)
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Demirci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Radu (Dk. 65 Camara), Sinan Kurt, Benhur Keser (Dk. 83 Murat Cem Akpınar), Hasani (Dk. 72 Oğulcan Çağlayan), Görkem Sağlam, Seferi, Moreno
Goller: Dk. 28 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 90+6 Muhammed Kiprit (Penaltıdan) (Orfa Yapı Pendikspor), Dk. 58 Benhur Keser (Penaltıdan), Dk. 90+1 Moreno (Metro Holding Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 55 Taha Emir İnce (Orfa Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Moreno (Metro Holding Kayserispor), Dk. 56 Mesut Özdemir, Dk. 76 Thuram, Dk. 90+2 Bekir Karadeniz, Dk. 90+4 Kerem Kalafat (Orfa Yapı Pendikspor)