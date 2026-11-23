Ligin 15. haftasında taraftarı önünde Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Sivasspor ile karşı karşıya gelen Bursaspor, mücadeleye hızlı ve etkili bir başlangıç yaptı. Oyunun kontrolünü ilk dakikalardan itibaren eline alan yeşil-beyazlılar, 12. dakikada golcü oyuncusu Kelechi Iheanacho'nun fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti.

Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, bu golden yalnızca 10 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. 22. dakikada sahneye çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, kaydettiği golle skoru 2-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korumayı başaran Bursaspor, sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

ZİRVE YENİDEN EL DEĞİŞTİRDİ

Bu kritik galibiyetle hanesine 3 puan daha yazdıran ve toplamda 35 puana ulaşan Bursaspor, 33 puanlı Kayserispor'u geride bırakarak zirvenin yeni sahibi oldu. Yeşil-beyazlılar, ligin 16. haftasında deplasmanda Vanspor FK ile kozlarını paylaşacak. Sivasspor ise önümüzdeki hafta sahasında Bodrum FK'yi konuk edecek.