TFF 1.Lig'de ligin sonuna yaklaşılırken, Trendyol Süper Lig bileti almak için birbiriyle yarışan takımlar arasında dengeler her hafta el değiştiriyor.



Amed SK'nin üst üste puan kayıpları yapmasının ardından Erzurumspor ve Esenler Erokspor ligin ilk iki sırasına yerleşirken, ligdeki son üç maçında yalnızca 1 puan toplayan Esenler Erokspor elde ettiği avantajı tamamen kaybederek üçüncü sıraya geriledi.



Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma ise bu hafta sonu oynandı. Esenler Erokspor, lider Erzurumspor'a sahasında iki farkla mağlup olurken, karşılaşmada yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.





OYUNDAN ÇIKTI, HOCASINI ÇILGINA ÇEVİRDİ



Karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan alınan Recep Niyaz, yedek kulübesinde uzun süre boyunca karara itiraz etti. Niyaz'ın su şişesi ve kramponunu yere fırlatmasının ardından dakikalarca oyundan alınmasına yönelik sitemkar ifadeler kullanması teknik direktör Osman Özköylü'yü adeta çılgına çevirdi.



Özköylü, Niyaz'a bağırarak "Recep sus artık be! Sus tamam. Allah Allah yeter ya, bırak da kararları biz verelim" ifadelerini kullandı.