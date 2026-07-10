TFF 1. Lig ekibi Vanspor FK, statlarının yıkılması sebebiyle maçlarını oynayabilmeleri için Amed SF ve Batman Petrolspor’a yapılan girişimlerde olumsuz cevap aldıklarını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı ekibin stat kullanımı için Amed SF ve Batman Petrolspor’a yaptığı resmi başvurular reddedildi. Komşu illerden gelen bu olumsuz yanıtlar Van ekibinde adeta soğuk duş etkisi yarattı.

"Yıllardır aynı coğrafyanın takımları oalrak 'kardeşlik', 'dayanışma' ve 'fikir birliği' söylemleri ile anıldık. Ancak bugün yaşanan süreç söylemlerin zor günlerde ne ölçüde karşılık bulduğunu açıkça ortaya koydu" ifadeleri ile kardeş kulüplerine sitem eden Van ekibi, stadyumsuz kaldı.



Yaşanan krizin ardından Vanspor FK yönetimi rotayı mecburen Erzurum, Elazığ, Malatya veya TFF’nin önereceği alternatif şehirlere çevirecek.

Vanspor FK'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: