Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Bursaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Mustafa Er yönetiminde Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen yönetim, son olarak dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Paul Pogba ile ilgilenmeye başladı.

Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Fransız yıldızın, aracılar tarafından Bursaspor'a önerildiği iddia edildi. Bursa ekibinin de Pogba'nın menajeriyle iletişime geçerek transfer şartları hakkında bilgi aldığı öne sürüldü.

Yeşil-beyazlıların, Pogba'nın hem sahadaki tecrübesi hem de soyunma odasında yaratacağı etkiyle takıma katkı sağlamasını hedeflediği belirtiliyor. Henüz resmi bir anlaşma sağlanmazken, transferin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

MONACO'DA 6 MAÇA ÇIKTI

Doping cezası nedeniyle uzun süre futbola ara vermek zorunda kalan Pogba, cezasının ardından 2025 yazında Monaco ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Monaco'da beklenen süreleri alamayan Fransız yıldız, yalnızca 6 maça çıktı.

Pogba'nın, Ağustos 2026'dan bu yana kulüpsüz olduğu ve bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Fransız futbolcunun, devre arası transfer döneminde yeni takımını belirlemek istediği ifade ediliyor.

Manchester United altyapısından yetişen Pogba, kariyerinde özellikle Juventus ve Manchester United formalarıyla önemli başarılara imza attı. Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Pogba, milli formayla 91 maçta 11 gol kaydetti.

Kariyerinde 4 Serie A şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi zaferi bulunan Pogba'nın Bursaspor'a gelmesi halinde, Türk futbolunda dikkat çeken bir transfer olacak.