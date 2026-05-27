Evde banyo ve tuvaletlerin kapısını açık kalması ya da mutfakta pişirilen yemeklerin ağız koku yayması gibi nedenler ile kötü koku oluşumları gerçekleşebilir. Ev içerisine yayılan ve duvarlara yapışmış gibi gitmek bilmeyen kötü kokulardan kurtulmak için ise oda spreyleri ya da hava temizleyicilerden önce bazı doğal yöntemler kullanmayı deneyebilirsiniz.

KÖTÜ KOKULAR DIŞARI PARANIZ CEBİNİZE

Ev içerisinde en istenmeyen anlarda kötü kokular görülebilir. Kaynağını bulmakta zorlandığınız ancak burnunuzun ucundan gitmeyen kötü kokulardan kurtulmak istiyorsanız bunun en hızlı ve ekonomik yolu doğal yöntemlerde geçiyor. Doğal yöntemler ile kötü kokulardan kurtulmak oldukça kolay. Bu sayede hem evlerinizde kimyasal yöntemler kullanmamış olursunuz hem de ekonomik ve hızlı şekilde kötü kokulardan kurtulursunuz.

Kötü kokuları gidermek ve evlerinizde bahar havası estirmek için dışarıdan oda spreyi satın almadan evlerinizde basit malzemeler ile koku giderici bir karışım hazırlayabilirsiniz. Evlerinizi bir çiçek bahçesine çevirmenin sırrı doğal yöntemlerde gizli.

EVİ ÇİÇEK BAHÇESİ GİBİ KOKUTAN FORMÜL

Evlerde oluşan kötü kokulardan ekonomik ve hızlı şekilde kurtulmanın püf noktası sayılan doğal yöntemler ile yüksek ücretler ödemeden evlerinizde bahar esintisi sağlayabilirsiniz. Evleri çiçek bahçesi gibi kokutmanın püf noktası olan bu yöntem oldukça basit bir şekilde uygulanabiliyor. İşte doğal formülün malzemeleri ve uygulanışı:

MALZEMELER

1 sprey şişesi

Yarım su bardağı etil alkol

5 damla limon yağı

5 damla lavanta yağı

5 damla sedir ağacı yağı

5 damla tatlı badem yağı

UYGULANIŞI

Bu doğal koku giderici karışımı hazırlamak için etil alkol ile birlikte doğal yağları bir sprey şişesine alın. Ardından iyice çalkalayarak karışmasını sağlayın. Daha sonra hazırladığınız bu karışımı evlerde rahatlıkla kullanabilir ve evinizde çiçek bahçesi esintisini yaşayabilirsiniz.

BİR KEZ HAZIRLAYAN UZUN SÜRE KULLANIYOR

Bu doğal yöntemi hazırladıktan sonra keskin ve güçlü etkisinden dolayı uzun süre kullanabilirsiniz. Ayrıca alınan malzemeler az miktarda kullanılacağından daha sonra yeniden satın almanıza gerek kalmadan defalarca evlerde doğal oda spreyi hazırlamak mümkün hale gelir ve ekonomik şekilde kötü kokuları giderebilirsiniz.