Türkiye’de tarım sektöründe sık sık gündeme gelen plansız üretim ve arz dengesizliği bu kez limon piyasasında kendini gösterdi. Birkaç yıl önce üretim fazlası nedeniyle değeri düşen limon, bugün tam tersi bir tabloyla yüksek fiyatlardan satılıyor.

2024 yılında limon üretiminde yaşanan fazlalık, ürünün tarladaki kilogram fiyatını 1 liraya kadar düşürdü. Bu seviyedeki fiyatlar üretim maliyetlerini karşılamayınca birçok üretici ürününü toplamaktan vazgeçti. Bazı çiftçiler bahçelerini vatandaşların gelip toplaması için açarken, bazıları ise ağaçlarını sökmeyi ya da bakım yapmamayı tercih etti. Aradan geçen iki yılın ardından bu kez piyasa tamamen farklı bir noktaya geldi.

ARZ AZALDI, FİYATLAR UÇTU

Üretimdeki düşüş ve piyasaya sunulan limon miktarının azalması fiyatların hızla yükselmesine yol açtı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, market raflarında limonun kilogram fiyatı bazı bölgelerde 80 ila 120 lira arasında değişmeye başladı.

İKTİDARDAN İTHALAT KARARI

Fiyat artışlarının ardından hükümet de piyasayı dengelemek amacıyla ithalat düzenlemesine gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla limon ithalatında uygulanan gümrük vergisi, 31 Temmuz’a kadar geçerli olmak üzere yüzde 44’ten yüzde 10’a düşürüldü. Bu adımla iç piyasadaki arzın artırılması ve fiyatların dengelenmesi amaçlanıyor.

Tarım uzmanları, üretim planlamasının yeterince güçlendirilmemesi durumunda benzer dalgalanmaların farklı ürünlerde de görülebileceğine dikkat çekiyor.

Adana’da narenciye üretimi yapan üretici Bekir Yıldız, yaşanan sürecin üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek “Üretim azalınca fiyatlar yükseldi. Aslında bugün yaşananın temel nedeni iki sene önce limonu 1 liraya kadar düşüren o plansızlık” dedi.