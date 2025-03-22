‘SU KANUNU ÇIKARILMALI’

İklim krizi dünyayı su kıtlığına sürüklüyor. 22 Mart Dünya Su Günü’nde konuşan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği danışmanı Dr. Erol Kesici, bir an önce su kanunu çıkarılması gerektiğini belirtip çarpıcı veriler paylaştı. Kesici, “1 litre şişelenmiş su için 17 litre su tüketiliyor. Bunun yüzde 61’i plastik ham madde üretiminde, yüzde 16’sı işlenme, yüzde 17’si enerji ve sadece yüzde 6’sı içtiğimiz su olarak tüketiliyor” dedi.

‘5 KİŞİDEN 1’İ KITLIK ÇEKİYOR’

Dünyada 3.8 milyar insanın temiz suya ulaşamadığını belirten Kesici, “Dünyanın yüzde 3’ü tatlı su. Her 5 kişiden 1’i su kıtlığı yaşıyor. 1 kilo çikolata üretimi için 17 bin 196 litre su, 1 portakal için 50 litre, 1 adet pamuklu tişört için 2 bin 720 litre su tüketiliyor” diye konuştu. Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın da “Küresel ısınma olmasa bile su stresi yaşayan ülke konumundayız. Tarım politikalarımızı yeniden ele almalıyız” uyarısında bulurdu.

MÜSİLAJ SAROS KÖRFEZİ’NDE

Küresel ısınmanın deniz ekosistemini de etkilediğini belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı ise denizlerimizde yaşanan kirliliğe dikkat çekti. Marmara’nın müsilaj istilası altında olduğunu hatırlatan Sarı, şunları söyledi: “Yüzeydeki müsilaj, felaketin binde 1’i. Marmara’yı saran müsilaj Kuzey Ege’yi, Saros Körfezi’ni kapladı. Derinlerdeki mercanlar, deniz çayırları artık nefes alamıyor. Sünger topluluklarında ve pinalarda ölümler arttı.”

22 Mart Dünya Su Günü’nde korkutan rakamlar

- 1 kilo çikolata için 17 bin 196 litre

- 1 portakal için 50 litre

- 1 tişört için 2 bin 720 litre su gerek