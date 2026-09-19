Maliyetleri giderek artan, ürünü tarlada kalan, borcu giderek katlanan çiftçi, motorinin litre fiyatının 100 lirayı bulmasının ardından kara kara düşünmeye başladı. İktidarın adeta görmezden geldiği üretici, 100 liralık benzini almak için 6 kilogramdan fazla buğday satmak zorunda.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, art arda gelen akaryakıt zamlarına tepki gösterdi. Baş, mazot fiyatlarındaki yükselişin çiftçiler başta olmak üzere tüm vatandaşların üzerindeki yükü artırdığını söyledi.

“1 litre mazot 100 lirayı geçti, artık 3 haneli rakamı konuşuyoruz” diyen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, akaryakıtta fiyat artışının devam edeceğini ifade etti.

‘DAHA DA ARTACAK’

“Durum gerçekten vahim, özellikle de çiftçi açısından!” cümlesini kullanan Baş, “Artan fiyatlar çiftçinin üzerindeki maliyet yükünü artırıyor. Örneğin bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi buğday alım fiyatını ton başına 16.500 lira olarak belirledi. Bu hesaba göre çiftçi 1 litre benzin almak için 6 kilogramdan fazla buğday satmak zorunda. Gübre, elektrik, ilaçlama, işçilik gibi temel giderleri de eklediğimizde çiftçi için durum vahim” dedi. “Ben hep 50 liralık alıyorum, zamlar beni etkilemiyor” diyenlere de kötü haber veren Baş, “Bir zamanlar depoyu dolduran 100 lira ile artık 1 litre bile mazot alınamıyor” ifadelerini kullandı. Baş, “Üstelik zamlar sürecek ve fiyatlar daha da yükselecek” ifadelerini kullandı.

Mazottaki fiyat artışının ‘aynı zamanda zincirleme zam’ anlamına geldiğini vurgulayan Baş, “Mesela nakliye ücretlerinin artması demek, yani çarşı pazarda fiyatların artması demek. Fahiş gıda operasyonu yaparak fiyat düşürmeye çalışan iktidarımız meseleye bu açıdan da bakmalı. Türkiye bunu hak etmiyor” diye konuştu.