Kumluca Belediyespor’un hem kalecisi hem antrenörü olan Bekir Küçükertaş, sadece 1 maçta forma giymesine rağmen 6 sarı ve 3 kırmızı kart görerek sıra dışı bir istatistiğe imza attı.

Antalya temsilcisi Kumluca Belediyespor’un dikkat çeken ismi Bekir Küçükertaş, Türkiye amatör futbolunun en ilginç karakterlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Hem kalecilik hem antrenörlük görevini aynı anda sürdüren Küçükertaş, bu sezon sadece 1 maçta sahaya çıkmasına rağmen 9 kez kartla cezalandırıldı.

1 MAÇTA OYNADI, SAHADAN ÇOK KENARDA KONUŞTU

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kumluca Belediyespor’da forma giyen Bekir Küçükertaş, teknik direktörlük sorumluluğu dolayısıyla maçların büyük bölümünde saha kenarında yer aldı. Ancak agresif tavırları, hakemlerle sık sık yaşadığı gergin diyaloglar, kendisine toplam 6 sarı ve 3 kırmızı kart olarak geri döndü.

KARTLARIN NEDENİ: DİYALOGLAR VE DİSİPLİN İHLALLERİ

Edinilen bilgilere göre; Küçükertaş'ın kartlarının çoğu, saha dışından yaptığı itirazlar, hakem kararlarına yüksek sesli tepkiler ve oyun disiplinine aykırı davranışlar nedeniyle geldi. Bu durum, oyuncudan çok teknik sorumlu kimliğiyle sahadaki etkisinin tartışılmasına yol açtı.

RAKAMLAR KADAR TUTUM DA TARTIŞILIYOR

Türk futbol tarihinde ender rastlanan bu tarz bir istatistik, futbolcu-antrenör kimliğinin sahaya yansıması açısından önemli bir örnek olarak gösteriliyor. Özellikle disiplin kurallarının ve hakem otoritesinin sorgulandığı maçlarda yaşanan bu gibi durumlar, Bölgesel Amatör Lig’de kuralların daha sıkı uygulanması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.