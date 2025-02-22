Yeni düzenleme, taksi içi güvenlik sistemlerini zorunlu hale getiriyor. Kamera sistemi olmayan taksiler, TÜVTÜRK’ün muayene sürecinden geçemeyecek ve yola çıkamayacak. Bu düzenleme, taksilerde yaşanabilecek olumsuz olayları engellemeyi ve şiddet vakalarına karşı caydırıcılık sağlamayı amaçlıyor.

GÜVENLİK TEKNOLOJİSİ SUÇLA MÜCADELEDE ETKİLİ OLACAK

Taksi içi kamera sistemleri, suç teşkil eden olaylarda önemli bir rol oynayacak. Kameralar, suçların delil niteliği taşımasına yardımcı olarak, yetkililerin daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmesine olanak tanıyacak. Bu sayede, taksi şoförleri ve yolcular daha güvenli bir şekilde seyahat edebilecek.

TAKSİCİLER BU DÜZENLEMEYİ DESTEKLİYOR

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, yeni düzenlemenin taksiciler tarafından olumlu karşılandığını vurguladı. "Son yıllarda pek çok üzücü olay yaşandı. Bu düzenleme, güvenliği artırmak adına önemli bir adım olacak," diyen Özkan, taksi sahiplerinin büyük bir kısmının kamera sistemlerini araçlarına taktırmaya başladığını belirtti.

TÜVTÜRK’ün bu yeni düzenlemesi, hem yolcu hem de şoför için güvenli bir yolculuk ortamı yaratmayı hedefliyor.