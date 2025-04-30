2025 yılı 1 Mayıs gününe yaklaşırken, sürücüler ve vatandaşlar “1 Mayıs yollar kapalı mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, özellikle büyükşehirlerde bazı yolların sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılması bekleniyor. Bu düzenlemeler, kutlama alanlarında güvenliği sağlamak ve yürüyüşlerin sorunsuz gerçekleşmesini temin etmek amacıyla yapılıyor.

Eskişehir’de 1 Mayıs düzenlemesi

Eskişehir Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle trafiğe kapatılacak alan ve yollarla ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

Valilik, Atatürk Bulvarı ile Vali Ali Fuat Güven Bulvarı kesişiminden başlayıp Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve Odunpazarı Meydanı arasında sonlanacak güzergâhın, 1 Mayıs Perşembe günü saat 08.00-16.00 arasında çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Ayrıca, bu alanlara açılan cadde ve sokaklardan araç çıkışlarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Valilik, araç sürücülerinin belirtilen güzergâhlara park yapmamaları, alternatif yolları kullanmaları ve trafik işaretlerine riayet etmeleri gerektiğini vurguladı. Güvenlik nedeniyle kaldırılmayan araçların çekileceği ve muhafaza altına alınacağı ifade edilerek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına hassasiyetle hareket etmeleri istendi.

İstanbul ve Ankara'da hangi yollar kapalı?

Henüz 1 Mayıs 2025 için İstanbul ve Ankara için trafiğe kapalı olan yolların tam listesi açıklanmasa da, geçen yıl olduğu gibi benzer güzergâhların kapalı olması bekleniyor.