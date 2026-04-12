Yurt dışından getirilen cihazlar için uygulanan "üç yılda bir pasaporta tek telefon kaydı" kuralı, bazı kullanıcılar tarafından suistimal ediliyordu. Çift SIM kartlı telefonların ikinci IMEI numarası, sistemde tamamen farklı bir cihaz için kullanılmış gibi gösterilerek kayıt ücreti ödenmeden birden fazla telefon aktifleştiriliyordu. Devletin ciddi vergi kaybına yol açan bu yöntem BTK'nın radarına takıldı.

1 Ocak 2026 itibarıyla harekete geçen kurum, yaptığı detaylı incelemeler sonucunda yüz binlerce cihazın gerçek IMEI numarası yerine başka telefonlara ait numaralarla sisteme sızdığını belirledi ve bu numaraları usulsüz kayıt statüsüne aldı.

SON TARİH 1 MAYIS

Sabah'ta yer alan habere göre yılın ilk günlerinde söz konusu yöntemi kullanan telefon sahiplerine SMS yoluyla uyarı gönderen BTK, cihazların şebekeye bağlı kalabilmesi için ilk etapta 120 günlük bir geçiş süresi tanımıştı. Verilen bu hak, 1 Mayıs itibarıyla doluyor. Ayrıca, çift fiziksel SIM veya e-SIM alternatiflerini kullanarak kullanım süresini uzatma taktikleri de bu yeni düzenlemeyle birlikte tamamen tarihe karışıyor.

Telefonlarının iletişime kapanmasını istemeyen ve mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşların dikkat etmesi gereken adımlar ise şunlar:

Telefon arama ekranından *#06# tuşlayarak cihazın mevcut IMEI numarasını öğrenin.

Öğrenilen numarayı e-Devlet üzerinden "IMEI Sorgulama" hizmetiyle kontrol ederek kayıt durumunu teyit edin.

Eğer cihazınız kayıt dışı statüsünde görünüyorsa, kapanmasını engellemek için 1 Mayıs'a kadar 54 bin 258 TL'lik cihaz kayıt ücretini yatırın.