İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde düzenlenecek etkinliklerin programını ve alınacak güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama kapsamında, şehir genelinde yalnızca iki noktada 1 Mayıs etkinliklerine izin verileceğini duyurdu. DİSK, KESK, TMMOB VE TTB'nin başvurusu üzerine Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda saat 10.00 ile 17.00 arasında kutlama yapılmasına izin verilirken, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) programı için Kartal Meydanı'ndaki etkinliklere saat 12.00 ila 19.00 arasında onay verildi.

4 İLÇEDE GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI

İstanbul Valiliği, iki etkinlik dışında İstanbul'da izin alınmış farklı bir kutlama programı olmadığını belirtirken, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs Cuma günü saat 00.01 ile 23.59 arasında gösteri ve yürüyüş yasağı uygulanacağını belirtti.

Bu kapsamda uygulanacak yasaklar arasında her türlü miting, basın açıklaması, yürüyüş ve açık alan toplantıları ile çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri etkinliklerin yer aldığı duyuruldu.