Sendikaların büyük kısmı bu sene 1 Mayıs Emekçi Bayramı için Kadıköy'de toplanma çağrısı yaptı. İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki kutlamaya izin verse de ilçeye giden tüm yolları neredeyse kapattı. Polis, tüm ara sokakları kapattı. Adım başı polis bariyerleri konuldu.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇILDI

On binler Kadıköy'e aktı. Miting esnasında dikkat çeken bir görüntü de ortaya çıktı. 1 Mayıs komitesi, meydanda Filistin bayrağı açtı. Sahnede bayrağın açılmasının ardından yurttaşlar “Nehirden denize özgür Filistin!” sloganıyla dayanışma mesajı verdi.