TÜRK-İŞ'in gerçekleştireceği 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Ergene'den hareket eden F.K. idaresindeki otobüs, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan su kanalına girerek durabildi.
Kaza esnasında araçta toplam 45 kişinin bulunduğu öğrenildi. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Meydana gelen kazada otobüste bulunan yolculardan biri yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı yolcu, daha sonra ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olası bir başka kazayı önlemek amacıyla çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenine ilişkin inceleme başlattı.