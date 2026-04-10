Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan 1959 rakımlı Çıldır Gölü'nde bahar havası yaşanmaya başlandı. Kars ile Ardahan arasında yer alan gölün yüzeyi, 2025 yılının aralık ayında hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derecelere kadar düşmesiyle donmuş ve buz kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulmuştu. Kış mevsimi boyunca yüzlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan, atlı kızak turlarına ve çok sayıda renkli organizasyona ev sahipliği yapan Çıldır Gölü, nisan ayıyla birlikte kışlık örtüsünü üzerinden attı.
Havaların ısınmasıyla beraber özellikle Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü sınırları içerisinde yer alan koylarda ve Akçakale Adası çevresinde buz tabakasından eser kalmadığı gözlemlendi. Yüzeydeki buzların tamamen çözülerek suların yeniden açığa çıkmasıyla birlikte bölgenin doğal sakinleri de göle dönmeye başladı.
Baharın müjdecisi olan angut, martı ve karabatak gibi pek çok kuş türü göl sularında yeniden boy gösterdi.