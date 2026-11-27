Dinozorlar, memeliler ve kuşlar henüz ortaya çıkmadan milyonlarca yıl önce Dünya'da yaşayan dev bir akrep türünün fosilleri yeniden incelendi. Yaklaşık 415 milyon yıllık olduğu belirlenen Praearcturus gigas adlı canlının uzunluğunun 1 metreyi aştığı, yalnızca kıskaçlarının ise 16 santimetreye ulaştığı tespit edildi.

İngiltere'de bulunan ve ilk kez 1870'li yıllarda tanımlanan fosiller, uzun yıllar bilim insanlarının tartışma konusu oldu. Palaeontology dergisinde yayımlanan yeni araştırmada, bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ve geleneksel çizim yöntemleri kullanılarak fosiller yeniden incelendi. Çalışma sonucunda canlının Praearcturus gigas adlı dev bir akrep türü olduğu belirlendi.

UZUNLUĞU 1 METREYİ AŞIYORDU

Araştırmacıların tahminlerine göre dev akrebin toplam uzunluğu 1 metreden fazlaydı. Yalnızca kıskaçlarının 16 santimetreye ulaşması, türün büyüklüğünü ortaya koydu. Araştırmanın başındaki Londra Doğa Tarihi Müzesi paleontoloğu Richie Howard, canlının yaşadığı dönemde büyük yırtıcıların bulunmamasının devasa boyutlara ulaşmasında etkili olmuş olabileceğini belirtti.

Yaklaşık 415 milyon yıl önce yaşayan Praearcturus gigas, karasal yaşamın henüz gelişmeye başladığı bir dönemde varlığını sürdürdü. Bu dönemde sürüngenlerin, memelilerin ve kuşların ataları henüz karaya çıkmamıştı.

HEM KARADA HEM SUDA AVLANIYORDU

Araştırma ekibi, İngiltere'deki fosilleri Kanada'da bulunan eski akrep türü Eramoscorpius örnekleriyle karşılaştırarak dev akrebin evrimsel konumunu da belirledi.

Fosillerdeki bazı anatomik özellikler, canlının hem karada hem de suda hareket edebildiğini gösterdi. Özellikle vücudunda bulunan kürek biçimli epimer yapıları, günümüzdeki ıstakoz ve yengeçlerde görülen oluşumlara benzetildi. Araştırmacılar, dev akrebin av bulabildiği her iki ortamda da beslendiğini değerlendiriyor.

Canlının uzuvlarından birinde tespit edilen özel çıkıntılar ise ses çıkarma yeteneğine işaret etti. Stridülasyon olarak adlandırılan bu yöntemde canlılar, vücutlarının bazı bölümlerini birbirine sürterek ses oluşturuyor. Bu davranış günümüzde bazı akrep türlerinde de görülüyor.

40 MİLYON YIL DAHA YAŞAMIŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, karasal ekosistemlerin gelişmesiyle birlikte besin kaynakları üzerindeki rekabetin artmasının dev akrebin zamanla yok olmasında etkili olmuş olabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte türün, fosillerin ait olduğu dönemden yaklaşık 40 milyon yıl sonrasına kadar yaşamış olabileceği belirtildi.

Londra Doğa Tarihi Müzesi paleontologlarından Greg Edgecombe ise DNA analizlerine dayanan evrimsel çalışmaların akreplerin, kitap akciğerlerine sahip örümcekler gibi diğer örümceğimsilerle yakın akraba olduğunu gösterdiğini aktardı. Bu bulgu, akreplerin atalarının hava soluduğuna ve bazı türlerin evrimsel süreçte yeniden su ortamına uyum sağlamış olabileceğine işaret ediyor.