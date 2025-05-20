Türkiye, sadece yedi ülkede bulunan nükleer denizaltı teknolojisi için düğmeye bastı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “Caydırıcılık gücümüzü artırmak amacıyla nükleer enerjili atak denizaltılar için adım atacağız” dedi. Her biri 1 milyar dolara mal olacak denizaltılardan kaç adet üretileceği tehdide göre belirlenecek.

HANGİ ÜLKELERDE VAR?

ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere balistik füze taşıyan nükleer denizaltılara sahip. Hindistan’da nükleer atak sınıfı mevcut, Brezilya, Fransa ile ortak üretim yapıyor. Türkiye’nin ise nükleer silah taşımayan ama nükleer enerjiyle çalışan atak denizaltılar geliştireceği belirtiliyor. Bu adım, Akdeniz’de dengeyi değiştirecek nitelikte.

‘JEOPOLİTİK ZORUNLULUK’

“Mavi Vatan” kavramının yaratıcısı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Bu bir jeopolitik zorunluluktur” diyerek projeyi savundu. Gürdeniz’e göre Türkiye, okyanuslara erişimi olan tek Türk devleti olarak nükleer denizaltı kapasitesine sahip olmalı. Mevcut dizel-elektrik denizaltıların yanında, stratejik caydırıcılığı pekiştirecek bu adım uzun vadeli askeri vizyonun

parçası olacak.

Deniz altında dört ay!

Nükleer denizaltılar, içlerindeki nükleer reaktör sayesinde yüzeye çıkmadan aylarca deniz altında görev yapabiliyor. Geleneksel dizel- elektrikli denizaltıların aksine, havadan bağımsız hareket edebiliyor ve 4 ay kadar su altında kalabiliyor. Bu sistem, yüksek hızda uzun süreli kullanım olanağı sunarken, aküye bağlı çalışan denizaltılar sadece birkaç gün veya saat görevde kalabiliyor.

İLKİ 1954’TE İNDİ

Yüksek maliyet ve ileri teknoloji gerektirdiği için dünyada sadece sınırlı sayıda ülke nükleer denizaltıya sahip. ABD 1954’te ilk nükleer denizaltı olan USS Nautilus’u denize indirdi, Sovyetler Birliği (SSCB) ise 1958’de bu adımı izledi. Günümüzde ABD en büyük filoya sahip (72 adet), onu Rusya (32) ve Çin (12) izliyor.