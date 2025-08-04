Avustralya'nın Perth bölgesinde büyüyen ve Sydney Üniversitesi mezunu olan mühendis Andrew Tulloch, Meta'nın ana şirketi Facebook'ta on yıldan fazla çalıştıktan sonra rakip şirket OpenAI'ye katıldı.

Tulloch, 2024 yılının Şubat ayında eski OpenAI teknoloji direktörü Mira Murati ile birlikte "Thinking Machines Lab" adında bir yapay zeka girişimi kurdu. Şirketin bugünkü tahmini değeri ise 12 milyar doları aştı.

TEKLİF REDDEDİLİNCE TRANSFERE YÖNELDİ

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Zuckerberg, bu yılın başlarında Thinking Machines Lab'ı satın almak istedi ancak Murati bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Zuckerberg, Tulloch'u Meta'ya transfer etmeye çalıştı.

Andrew Tulloch'a, altı yıla yayılmış toplam 1 milyar dolar tutarında bir maaş ve performans primleri içeren bir paket önerildiği iddia edildi. Ancak Avustralyalı 'dahi', bu astronomik teklifi reddetti.

"OLAĞANÜSTÜ BİR DAHİ"

Tulloch, 2012 yılında ABD'ye taşındı ve Facebook'un yapay zeka biriminde çalışmaya başladı. Burada "distinguished engineer" (seçkin mühendis) unvanına kadar yükseldi.

Facebook'un eski yöneticilerinden Mike Vernal, Tulloch hakkında şunları söyledi:

"Kesinlikle olağanüstü bir dahi olarak biliniyordu."

2023'te OpenAI'ye geçen Tulloch, eski çalışma arkadaşlarıyla birlikte Thinking Machines Lab'i kurdu.

Şirketin misyonu, "yapay zeka sistemlerini daha anlaşılır, özelleştirilebilir ve genel olarak daha yetenekli" hale getirmek olarak tanımlanıyor.

ZUCKERBERG'İN İLK GİRİŞİMİ DEĞİL

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ise rakip şirketlerin çalışanlarını transfer etme girişimleriyle biliniyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, Haziran ayında yaptığı bir açıklamada Meta'nın kendi çalışanlarına 100 milyon dolar gibi büyük ikramiyeler teklif ettiğini ancak bunu başaramadığını belirtmişti:

"En azından şu ana kadar en iyi çalışanlarımızdan hiçbirinin bu teklifleri kabul etmemesi beni mutlu ediyor."