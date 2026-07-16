Merkezi Florida'nın Jacksonville kentinde bulunan APR Energy, dünyanın farklı bölgelerinde kısa sürede devreye alınabilen doğal gaz ve dizel türbinleriyle geçici elektrik üretimi sağlıyor. Şirketin toplam kurulu mobil üretim kapasitesi 1 gigavatın üzerine çıkarken, bu miktar yüz binlerce hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye ulaşıyor.

YAPAY ZEKA VERİ MERKEZLERİ İÇİN ENERJİ ARAYIŞI HIZLANDI

Son yıllarda yapay zeka modellerinin büyümesiyle birlikte veri merkezlerinin elektrik tüketimi de hızla arttı. xAI'nin Tennessee eyaletindeki Colossus süper bilgisayarı, Grok modelinin eğitimi için büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle şirket, elektrik şebekesine bağımlılığı azaltacak yeni çözümler üzerinde çalışıyor.

APR Energy'nin sahip olduğu taşınabilir türbinler, elektrik altyapısının yetersiz kaldığı bölgelerde kısa sürede devreye alınabiliyor. Bu sayede yeni veri merkezlerinin uzun süre şebeke bağlantısı beklemeden faaliyete geçebilmesi hedefleniyor.

SATIN ALMA ÇEVRE TARTIŞMALARINI DA GÜNDEME GETİRDİ

Satın alma kararı, Musk'ın daha önce yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyen açıklamaları nedeniyle dikkat çekti. APR Energy filosunun büyük bölümü doğal gaz ve dizel yakıtlı türbinlerden oluşurken, çevre kuruluşları bu sistemlerin emisyonları konusunda endişelerini dile getiriyor. xAI'nin mevcut veri merkezlerinde kullanılan gaz türbinleri de son dönemde çevresel etkileri nedeniyle çeşitli inceleme ve davalara konu olmuştu.

Uzmanlar ise yapay zeka sektörünün büyümesiyle birlikte enerji arzının teknoloji şirketleri için stratejik bir unsur haline geldiğini belirtiyor. APR Energy'nin satın alınmasının, yalnızca xAI'nin mevcut veri merkezlerini değil, gelecekte kurulacak yeni yüksek kapasiteli yapay zeka tesislerini de desteklemesi bekleniyor.