

Dün Avrupa’nın batısında başlayan geniş çaplı elektrik kesintileri, İspanya başta olmak üzere Portekiz ve Fransa'nın bazı bölgelerinde hayatın durma noktasına gelmesine yol açtı. Milyonlarca insan elektriksiz kalırken, kentler karanlığa gömüldü, toplu taşıma durdu, trafik kilitlendi. Olayın ardından kriz merkezleri oluşturuldu, yetkililer ise farklı senaryolar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

GEREKÇE İNANDIRICI OLMADI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, siber saldırı veya sabotaj şüphesiyle ilgili şu ana kadar bir bulguya ulaşılmadığını belirtti. Ancak güvenlik kaynakları tüm ihtimallerin incelendiğini açıkladı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Portekiz’in enerji şirketi REN, kesintinin yüksek gerilim hatlarındaki olağandışı salınımlardan kaynaklanmış olabileceğini ve bu duruma ani sıcaklık değişimlerinin neden olmuş olabileceğini açıkladı. Ancak bu açıklama, İspanyol kamuoyunda inandırıcı bulunmadı ve sosyal medyada alay konusu oldu.

İspanyol medya kuruluşu The Objective’e göre, kesintinin neden olduğu ekonomik zararın netleşmesi zaman alacak. Ancak yalnızca üretim ve lojistik kayıplar nedeniyle oluşabilecek zararın 1 milyar euroyu bulabileceği ifade edildi.

AB Komisyonu'nun 26 Mart’ta açıkladığı stratejiyle, vatandaşlara 72 saat yetecek temel ihtiyaç malzemesi bulundurma çağrısı yapması yeniden gündeme geldi. Strateji, bazı Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından "savaş histerisi" olarak nitelendirilerek eleştirildi.

SANİYENİN FATIRASI AĞIR OLDU

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, elektrik sisteminden sadece 5 saniye içinde 15 gigavatlık üretimin kaybolduğunu ve bu rakamın ülke ihtiyacının yüzde 60’ına denk geldiğini söyledi. Sanchez, tüm ihtimallerin masada olduğunu ve araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Kesintiler nedeniyle İspanya’nın sekiz özerk bölgesi merkezi hükümete "3. seviye acil durum planı" başvurusunda bulundu. Etkilenen bölgeler arasında Madrid’in yanı sıra Endülüs, Kastilya-La Mancha, Extremadura, Galiçya, La Rioja, Murcia ve Valensiya yer aldı.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa elektrik sistemine Türkiye’nin de bağlı olduğunu hatırlatarak, “Bizde bir sıkıntı yok. Allah’tan en uçtayız” açıklamasında bulundu. Bayraktar, olayın kaynağına dair İspanya'dan hâlâ net bir açıklama gelmediğini söyledi.

İspanya’da kesintinin büyük ölçüde giderildiği açıklanırken, ülke elektrik ihtiyacının yüzde 99’unun karşılandığı bildirildi. Portekiz’de ise 6,2 milyon kişinin tekrar elektriğe kavuştuğu kaydedildi. Ancak Avrupa genelinde yaşanan bu olağanüstü durum, kıtanın enerji güvenliği konusundaki kırılganlığını bir kez daha gündeme taşıdı.