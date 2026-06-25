Dünyanın en büyük yolcu uçaklarını ağırlayacak şekilde tasarlanan Ciudad Real Havalimanı, milyarlık bütçesine rağmen tarifeli uçuşların bitmesiyle atıl kaldı. 2008 küresel ekonomik kriziyle başlayan çöküş süreci, devasa havacılık projesinin sadece uçak depolama ve bakım merkezi olarak kullanılmasıyla sonuçlandı.

4 KİLOMETRELİK PİST YAPAYALNIZ KALDI

Başkent Madrid'in güneyindeki sivil havacılık yoğunluğunu azaltmak ve düşük maliyetli şirketlere hizmet sunmak amacıyla inşa edilen tesis, 4 kilometre uzunluğunda bir piste sahipti. Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380’in dahi iniş yapabileceği genişlikte tasarlanan terminal, yılda milyonlarca yolcuyu ağırlama hedefiyle operasyonlarına başladı.

Ancak açılış dönemi, küresel finans kriziyle eş zamanlı olunca İspanya havacılık ve gayrimenkul piyasası sert bir duraklama dönemine girdi. Havayolu şirketlerinin Ciudad Real rotalarını kârlı bulmaması ve merkeze olan uzaklık nedeniyle yolcu ilgisi azaldı; nihayetinde 2011 yılındaki son ticari uçuşla tesis sessizliğe gömüldü.

İFLAS EDEN TESİSE SADECE 10 BİN EURO TEKLİF EDİLDİ

Yaşanan finansal krizin ardından havalimanı yönetimi resmi olarak iflas etti ve devasa kompleks icra yoluyla açık artırmaya çıkarıldı. Yapım maliyeti yaklaşık 1 milyar euroyu bulan bu devasa yatırım için icra ihalesinde sadece 10 bin euroluk sembolik bir satın alma teklifi sunuldu.

Havacılık otoritesinin onayıyla 2019 yılında kapılarını tekrar açan meydan, pandemi döneminde boş kapasitesi sayesinde zorunlu iniş yapan uçakların park sahası haline geldi. Dev tesis, günümüzde yoğun uluslararası yolcu trafiği yerine yalnızca özel jetlere, askeri uçuşlara ve endüstriyel uçak bakım faaliyetlerine sınırlı altyapısıyla hizmet veriyor.