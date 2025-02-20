Ancak şirket, 2024 yılı için çeşitli giderler hariç tutulduğunda gelirinde yüzde 8’lik bir düşüş yaşandığını ve toplam gelirinin 5,4 milyar euroya (4,7 milyar sterlin) gerilediğini açıkladı. Airbus CEO’su Guillaume Faury, 2024’ü “zorlu bir yıl” olarak tanımladı ancak “güçlü sipariş alımının” şirketin ürün ve hizmetlerine olan sağlam talebi doğruladığını belirtti.

Fransa merkezli Airbus, aynı zamanda zor durumdaki uzay bölümü için ek 300 milyon euro zarar açıkladı. Bu, şirketin yıl boyunca bu bölümde kaydettiği toplam 1 milyar euro kayba eklenmiş oldu. Airbus, bu sıkıntıları aşmak için Fransız rakibi Thales’in uzay bölümü ile birleşmeyi düşündüğünü belirtti.

Ticari uçak üretimini artırma süreci, koronavirüs pandemisi sırasında yaşanan aksaklıklar ve sektördeki emeklilikler nedeniyle zorlayıcı oldu. Tedarik zincirindeki toparlanma gecikince, Airbus, ABD'li rakibi Boeing’e karşı tam anlamıyla avantaj sağlamayı başaramadı. Ancak, Boeing’in son yıllarda yaşadığı güvenlik krizleri nedeniyle küresel pazarda rakipsiz konumda kalmaya devam ediyor.

Boeing'in yaşadığı zorluklar, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla daha da arttı. Trump, Air Force One filosu için yeni bir Boeing uçağı almak yerine ikinci el uçak almayı düşünebileceğini belirtti. Florida'da daha yeni bir Boeing 747-800’ü inceledikten sonra yaptığı açıklamada Trump, Boeing’in üretimde çok yavaş ilerlediğini ve alternatifleri değerlendirdiklerini söyledi. Ancak Airbus’tan uçak satın almayı kesinlikle düşünmediğini vurguladı.

Airbus, bestseller modeli A320'nin üretiminde artış hedefini korurken, A350 ve A220 gibi modellerde ise tedarik zinciri sıkıntıları nedeniyle gecikmeler yaşandığını açıkladı. Özellikle, Spirit AeroSystems ile yaşanan sorunların üretimi olumsuz etkilediği belirtildi. Spirit, Boeing tarafından devralınma sürecinde parçalanırken, Airbus Belfast’taki A220 kanat üretimini üstlenmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Airbus, A350’nin yeni kargo versiyonunun üretimini bir yıl ertelediğini duyurdu. Ayrıca, askeri nakliye uçağı A400M’nin gecikmesi nedeniyle 121 milyon sterlinlik ek bir zararın daha kaydedildiğini açıkladı.