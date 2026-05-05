Şanlıurfa İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye sınırındaki Akçakale ve Harran ilçeleri başta olmak üzere 14 ilde telefon dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye yönelik çalışma başlatıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin birlikte yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin iletişim yoluyla vatandaşları dolandırdığı ve elde ettikleri gelirleri farklı yöntemlerle akladıkları tespit edildi.

Yapılan çalışmaların ardından 213 ekip ve 1220 personelin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 149 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait dijital izler ve mali hareketler detaylı incelemeye alınırken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan analizlerde şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 237 araç ve 93 taşınmazın da aralarında bulunduğu, değeri 1 milyar lirayı aşan mal varlıklarına el konuldu.

Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca çok sayıda silah ve mühimmat, yüklü miktarda nakit para ve döviz, dijital materyaller, ziynet eşyaları ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.