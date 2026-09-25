Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın 26 Haziran’da 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından vasiyetiyle başlayan miras tartışması devam ediyor. İnanır’ın tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığının ortaya çıkmasının ardından aile cephesinden yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kadir İnanır’ın vasiyetinin okunması, bazı aile fertlerine tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle 17 Aralık saat 09.30’a ertelenmişti. Son olarak Show Haber’e konuşan yeğeni Levent İnanır, vasiyetin hazırlanma ve imzalanma sürecine ilişkin itirazlarını dile getirdi.

“VASİYETİNİ BİLİNÇLİ İMZALADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Levent İnanır, dayısının ağır tedavi gördüğü dönemde ilaçlar kullandığını ve irade sorunu yaşadığını daha önce de savunmuştu. Bu kez iddiasını daha ileri taşıyan İnanır, vasiyetin bilinçli şekilde imzalanmadığını düşündüğünü söyledi.

İnanır, süreçte iki şahidin bulunması ve sağlık raporunun tarihine dikkat çekerek, “Niye iki şahit? Niye oldu bitti? Niye bir günlük sağlık raporu? Kadir Dayım’ın hiçbir birikimi oldu bittiye gelemez” ifadelerini kullandı.

“2015’TE BİR EV BIRAKIYORKEN 2022’DE HER ŞEYİNİ BIRAKIYOR”

Levent İnanır, vasiyetlerdeki değişikliklere de dikkat çekti. 2015 yılında hazırlanan vasiyette Jülide Kural’a yalnızca bir ev bırakıldığını, 2022’de ise bu vasiyetin iptal edilerek tüm mal varlığının bırakıldığı yeni bir vasiyet hazırlandığını öne sürdü.

İnanır, “2015’te yaptığı vasiyeti 2022’de iptal edip aynı saatte yeni bir vasiyet yazarak her şeyini bırakmaz” diyerek süreçteki soru işaretlerinin araştırılmasını istedi.

Vasiyette yer alan iki şahitten birinin avukat Bişar Abdi Alınak, diğerinin ise Kadir İnanır’ın eski şoförü olduğunu belirten İnanır, bu kişilerle de görüşüleceğini söyledi.

“EN BÜYÜK HAYALLERİNDEN BİRİ FATSA’DA OKUL YAPTIRMAKTI”

Kadir İnanır’ın hayallerinden birinin memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde okul yaptırmak olduğunu söyleyen Levent İnanır, bu konuyu dayısıyla geçen yıl konuştuklarını anlattı.

İnanır, 2022 tarihli vasiyette tüm mal varlığının bırakıldığını sonradan öğrendiğini belirterek, “Yani burada şaibe yok mu?” diye sordu.

“BU AİLENİN HAKLARINI SONUNA KADAR TALEP EDECEĞİZ”

Levent İnanır, Kadir İnanır’ın hastane sürecinde Jülide Kural ile tartışmalar yaşandığını da öne sürdü. Kural’ın dayısını incittiğine ilişkin kendi gözlemleri olduğunu savunan İnanır, aile olarak hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

“Bu ailenin haklarını sonuna kadar talep edeceğiz” diyen İnanır, miras konusunda hukuki sürecin işletileceğini belirtti.

JÜLİDE KURAL’A ÇAĞRI: “SANA YAKIŞANI YAP”

Levent İnanır, açıklamalarının sonunda Jülide Kural’a doğrudan seslendi.

İnanır, “İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana gereğini yaptı Kadir Dayım. Sen de sana yakışanı yap” diyerek Kural’a çağrıda bulundu.

FİTİLİ ATEŞLEYECEK AÇIKLAMA: “HUKUKSAL SÜREÇ MUTLAKA YAŞANACAK”

Kadir İnanır’ın Fatsa’da yaşayan abisinin oğlu Fırat İnanır da Show Haber’e yaptığı açıklamada aile olarak hukuki bir sürecin yaşanacağını söyledi.

Fırat İnanır, “Hukuksal bir süreç mutlaka yaşanacaktır. Buradaki tutumumuz zaman içerisinde varlığını gösterecektir” ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır’ın vasiyetine ilişkin süreç, 17 Aralık’ta yapılması planlanan duruşmayla devam edecek.