Sosyal medyada Nanny Irin kullanıcı adıyla tanınan Taylandlı bir kadın, evindeki kasada sakladığı 26 bin euroluk (yaklaşık 1 milyon 400 bin liralık) birikiminin termitler yani beyaz karıncalar tarafından yenilerek imha edildiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, ev taksitlerini ödemek amacıyla kenara ayırdığı nakit parayı muhafaza etmek isteyen kadın, banknotları evindeki kasaya koydu. Kasayı en son bir aydan kısa bir süre önce açtığını belirten kadın, son kontrolünde banknot destelerinin büyük bir kısmının toza dönüştüğünü ve içeride yüzlerce termit bulunduğunu gördü.

BÖCEKLER TARAFINDAN KEMİRİLDİĞİNİ GÖRDÜ

Olayın ardından sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan kadın, "Parayı kasada tutmanın onu güvende tuttuğunu sanıyoruz... Hırsızlardan koruduğu kesin ama termitlerden değil" ifadelerini kullandı. Paylaşılan görsellerde, paraların bir kısmının tamamen yok olduğu, bir kısmının ise böcekler tarafından kısmen kemirildiği görüldü.

PARANIN TAMAMI KURTARILAMIYOR

Tayland Merkez Bankası düzenlemelerine göre, zarar görmüş banknotların değiştirilebilmesi için belirli fiziksel bütünlük şartları aranıyor. Bu doğrultuda, küle ve toza dönüşen banknotların yerine yenilerinin verilemeyeceği, mağdur kadının paranının yalnızca bir kısmını telafi edebileceği öğrenildi.

BEYAZ KARINCALAR KAĞIDI DA HEDEF ALIYOR

Hamam böcekleri takımına ait, halk arasında "beyaz karınca" olarak da bilinen termitler; hiyerarşik koloniler halinde yaşayan ve temel olarak odun ile yaprak gibi selüloz içeren maddelerle beslenen ksilofaj canlılar olarak biliniyor. Binaların ahşap yapılarına verdikleri zararlarla tanınan bu böceklerin, selüloz yapısı nedeniyle kağıt ve banknotları da kısa sürede imha edebildiği belirtildi.