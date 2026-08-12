Cornwall kıyılarının 1,6 kilometre açığında bulunan 9 hektarlık Loo (Aziz George) Adası, 1965 yılında Roselyn ve Evelyn Atkins adlı iki kız kardeş tarafından satın alındı. Satın alma işleminin ardından adaya yerleşen kardeşler, bölgeyi ticari bir turizm merkezine dönüştürmeyi reddederek doğal ekosistemi koruma kararı aldı.

İKİ KIZ KARDEŞ ADADAKİ YAŞAMLARINI NASIL KURDU?

Adanın satın alındığı dönemde yaklaşık 50 yaşında olan Evelyn Atkins, adaya ilk yerleşen isim oldu ve burada tarımsal faaliyetlere başladı. Kız kardeşi Roselyn ise 1976 yılında emekli olana kadar hafta sonları adaya gelerek yaşamını sürdürdü. Emekliliğin ardından tam zamanlı olarak adaya taşınan iki kardeş, yaklaşık kırk yıl boyunca adanın el değmemiş yapısını koruyarak yaşamlarına devam etti.

ADA TİCARİLEŞTİRİLMEDEN NASIL KORUNDU?

Tarihi Orta Çağ şapellerine ve eski yerleşim kalıntılarına ev sahipliği yapan ada, kız kardeşlerin mülkiyetinde kaldığı süre boyunca yapılaşmaya ve kitlesel turizm projelerine kapatıldı. Evelyn Atkins'in 1997 yılındaki vefatının ardından adada tek başına yaşamaya devam eden Roselyn Atkins, vefat etmeden önce tüm arazinin Cornwall Yaban Hayatı Vakfı'na devredilmesi yönünde karar aldı.

KIZ KARDEŞLERİN VEFATININ ARDINDAN ADAYA NE OLDU?

Roselyn Atkins'in 2004 yılındaki vefatıyla birlikte adanın mülkiyeti ve yönetimi resmi olarak vakfa geçti. Koruma altındaki bir deniz doğa rezervine dönüştürülen ada; gri foklar, karabataklar, sümsük kuşları ve nadir martı kolonileri için korunaklı bir habitat haline geldi. Tesis günümüzde kıyı ekosistemi ve iklim değişikliği üzerine yürütülen uzun vadeli bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapıyor.