Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 22 Mayıs 2026 günü saat 15.27 sıralarında Darıca ilçesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde şüpheli bir TIR durduruldu.

1 MİLYON 700 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Arama ve el koyma kararına istinaden TIR’da yapılan aramada; 50 koli içerisinde 1 milyon 700 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin sentetik ecza hap üretimi yaptığı değerlendirilen Darıca ve Gebze ilçelerindeki iş yeri ve eklentilerinde de arama gerçekleştirdi. Aramalarda, sentetik ecza üretiminde kullanıldığı belirlenen 19 makine ile yaklaşık 3 milyon adet sentetik ecza hap üretilebilecek miktarda, toplam 264 kilogram ham madde ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 8’İNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Operasyon kapsamında H.I., Y.E.D., O.G., Y.O., Y.D., D.İ. ve A.Ç. ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 8’inin emniyetteki sorgusu ise devam ediyor.