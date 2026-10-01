Filipinler’de gerçekleştirilen geniş çaplı ağaçlandırma çalışmasında 1 saat içinde 1 milyondan fazla mangrov fidanı toprakla buluşturuldu. Rekor denemesi olarak gerçekleştirilen çalışma, birkaç yıl sonra fidanların durumu incelendiğinde farklı bir sonuçla gündeme geldi.

1 SAATTE 1 MİLYONDAN FAZLA FİDAN DİKİLDİ

Kıyı bölgesinde gerçekleştirilen çalışmaya çok sayıda kişi katıldı. Mangrov alanlarının genişletilmesini amaçlayan etkinlik sırasında 1 saat içerisinde 1 milyondan fazla fidan dikilerek geniş bir kıyı alanı ağaçlandırıldı.

FİDANLARA BİRKAÇ YIL SONRA NE OLDU?

Dikim yapılan bölge sonraki yıllarda yeniden incelendi. Yapılan kontrollerde 1 milyondan fazla mangrov fidanının çok büyük bölümünün hayatta kalamadığı belirlendi. Böylece kısa sürede gerçekleştirilen büyük çaplı dikimin kalıcı bir mangrov alanına dönüşmediği ortaya çıktı.

BÜYÜK BÖLÜMÜ HAYATTA KALAMADI

Sonraki incelemelerde bölgedeki fidanların önemli ölçüde kaybolduğu tespit edildi. İlk dikim sırasında kıyı boyunca oluşturulan mangrov alanının birkaç yıl içinde büyük ölçüde azaldığı görüldü.

MANGROV FİDANLARI NEDEN TUTMADI?

Fidanların hayatta kalma oranının düşük olduğu sonraki incelemelerle belirlendi. Dikimden birkaç yıl sonra yapılan değerlendirmeler, 1 saat içerisinde gerçekleştirilen rekor denemesinin ardından fidanların büyük bölümünün yaşamını sürdüremediğini gösterdi.

REKOR DENEMESİNİN SONUCU YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Filipinler’de 1 saat içerisinde 1 milyondan fazla mangrov fidanının dikilmesiyle gerçekleştirilen çalışma, sonraki yıllarda fidanların hayatta kalma durumuyla yeniden gündeme geldi. Yapılan incelemelerde dikilen fidanların yalnızca küçük bir bölümünün yaşamını sürdürdüğü belirlendi.